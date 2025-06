El cierre de varios comercios modifica de nuevo la «milla de oro» de la ciudad

Ser autónomo y emprendedor en Pontevedra no es fácil. Y si no que se lo digan a aquellos que abren o intentan abrir sus propios negocios en el centro, invirtiendo importantes cantidades de dinero en acondicionar locales y apostando por sus sueños pero teniendo que afrontar alquileres estratosféricos. No es de extrañar que en la conocida como «milla de oro» de la ciudad, la calle Benito Corbal, cada vez queden menos establecimientos de carácter local y que solo las grandes cadenas sean capaces de sobrevivir.

En cualquier caso, nuevas operaciones comerciales volverán a cambiar la configuración de esta zona durante este mismo verano. La más importante es que, tal y como ya publicó este miércoles FARO, la cadena textil Mango ampliará su presencia con un nuevo local en la calle Daniel de la Sota, anexo al que tiene actualmente en el inicio de Benito Corbal, en el antiguo «Gran Garaje», una importante inversión y rehabilitación que culminó en 2017 con la apertura de su tienda de moda de mujer y niños.

La marca ha llegado a un acuerdo económico con el pontevedrés Antonio Osorio, propietario de todo el edificio, para ocupar todos los bajos del mismo. Esto implicará el cierre de tres de los seis locales que todavía siguen en activo: la tienda de bolsos Sy&Co, la de productos de peluquería Merchi Nieto y la discoteca Lelé de Noite (antiguo Daniel). Se destinará el conjunto de los espacios a una tienda de moda de adolescentes, Mango Teen, mientras que el sótano del pub se empleará en almacén.

El local de ocio nocturno ya cerró sus puertas hace dos semanas, mientras que el negocio de complementos lo hará el próximo 28 de junio y el de droguería entre finales de agosto y diciembre, que es cuando se les termina el contrato.

Merchi Nieto y Miguel López cerrarán este verano. | G. Santos

Atención personalizada

Son dos las empleadas que se quedarán sin trabajo en Sy&Co, una de ellas con 12 años de antigüedad. La empresa tiene, además, otras dos tiendas en Vigo, ya que es un referente en la venta de maletas y bolsos en la provincia con atención personalizada.

Por su parte, Merchi Nieto y su marido, Miguel López, reconocen que tener que abandonar este local les supondrá dejar sin finalizar un proyecto en el que invirtieron 45.000 euros. «El pequeño comercio va desapareciendo, es una pena. La gente acaba comprando en las grandes cadenas porque es imposible competir con esos precios», se lamentan.

El matrimonio todavía tiene otra tienda en Caldas. «Si tuviéramos 40 años nos podríamos plantear abrir de nuevo, buscar otro emplazamiento, pero con más de 60 que tenemos...», afirman.

Hay que destacar que el edificio en el que se encuentra este local está casi vacío. De ocho alturas, solamente están ocupadas contadas viviendas, pero el resto de plantas enteras están vacías y se puede observar desde la calle que incluso en estado de total abandono, con ventanas abiertas y rotas.

Grandes marcas de droguería

Otro cierre que se producirá próximamente pero que todavía no ha trascendido es el de la tienda de belleza y cosmética Rituals, en la esquina de Benito Corbal con Vasco da Ponte hacia la Praza de Barcelos. Su último día será el 5 de julio. Actualmente, la firma cuenta con cuatro empleados en la ciudad. Tiene otras tres tiendas en Galicia: dos en Vigo y una en A Coruña.

Por otro lado, parece que el desembarco de la cadena malagueña de droguerías Primor todavía no será inminente, ya que en el local que ha cogido en el antiguo Massimo Dutti, también en Benito Corbal, no se están llevando a cabo las correspondientes obras de acondicionamiento, que están paralizadas.

Mientras tanto, en la cercana calle Michelena el comercio local sigue resistiendo a la invasión de las grandes cadenas, con varios negocios históricos en la ciudad de moda de hombre, mujer, calzado, alimentación... y con clientes de toda la vida como aliados. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo más?

Primor se ubicará donde era Massimo Dutti. | G. Santos