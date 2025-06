Pontevedra, puerto y corazón del triatlón

El Mundial de Triatlón está a las puertas de la ciudad. Más de 3.500 deportistas de más de 70 países estarán en Pontevedra para luchar por el triunfo, superarse a sí mismos y, sin querer, catapultar el nombre de Pontevedra allende los mares. Diez días de competición que calentarán motores desde hoy, con la apertura de una exposición en el Concello. Y que verá «su punto álgido» mañana con el desfile de naciones. Además de los conciertos y actividades complementarias que irán produciéndose al mismo tiempo que el propio campeonato para deleite de todos. Y que han sido planteadas como citas enriquecedoras que generen una experiencia inolvidable en el público asistente y los propios equipos en competición.

Y mientras Pontevedra prepara sus espacios para acondicionarlos a los diferentes recorridos que harán los triatletas, un sentimiento de orgullo empieza a emerger en esta cuenta atrás que volverá a engalanar a la Boa Vila sumiéndola en el más puro espíritu de sacrificio que tan bien define a esta disciplina. Ayer la presentación oficial del Campeonato Multisport, celebrado en el vestíbulo del Concello, tuvo a un henchido alcalde al mando del acto que inicia la programación y no dudó en comparar a la ciudad con uno de los grandes por excelencia de este duro deporte. «Pontevedra es como Javi Gómez Noya, multicampeón del mundo de triatlón», espetó sin ápice de duda Miguel Anxo Fernández Lores.

El primer edil estuvo acompañado durante la presentación del campeonato por el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez; la delegada de la Consellería de Cultura, Blanca García Señoráns; la concelleira de Deportes, Anabel Gulías; el presidente de la Federación Galega de Triatlón, Javier Campos; y el director técnico de la competición, Jorge García. Durante su intervención, este último agradeció «estar de nuevo aquí».

Y, echando una mirada atrás hasta el año 2008 cuando la competición empezó a darse en la ciudad dijo: «son años de presencia continuada en Pontevedra donde hemos visto como la ciudad se ha transformado y ha sido por el deporte. Algo por lo que hay que sentirse orgulloso pues coloca a Pontevedra en el mapa deportivo». Y destacó su impresión, cuando llegó el lunes y vio el trabajo de «jardineros y otros profesionales, poniendo bonita y preparando la ciudad. Yo que viajo por todo el mundo, puedo decir que esta es una ciudad que trasciende», expresó Jorge García. Y «en nombre de la Federación Española de Triatlón nuestro agradecimiento a todas las personas que no se ven y trabajan detrás» para hacerlo posible, remató. No antes sin recordar que la federación internacional solicitó que las pruebas tuvieran un ambiente lo más natural posible, motivo por el cual Verducido acoge parte de las modalidades en competición.

Por su parte, Javier Campos afirmó que «cuando nos permitan tener una selección gallega de triatlón seremos una gran potencia», haciendo referencia a la calidad de los 165 triatletas gallegos que participan este año. «He escuchado muchísimas veces en Alcaldía que la transformación urbana de Pontevedra iba a traer muchísimos logros. Fuimos capaces de darle la vuelta a esta ciudad como un calcetín. Porque transformamos la ciudad precisamente para poder hacer un evento mundial de triatlón sin tener que desplazarnos a las afueras. Somos capaces de trabajar y planificarlo», subrayó Anabel Gulías. El apoyo de Xunta y Diputación quedaron también claros en el acto.

No todo el mundo salta de alegría con el corte de las calles y los desvíos

A pesar de la ilusión generada, muchos vecinos no ven tan claro eso de que las calles estén cortadas, se desvíe el tráfico o tengan dificultad para acceder a sus viviendas. «¿Y si hay una emergencia qué?», decía ayer un señor mientras observaba la colocación de vayas en el centro. Una opinión compartida por muchos. «Se intenta minimizar los efectos de las carreras durante los días del Multideporte», señala el Gobierno local. La concejala de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, presentó el dispositivo de movilidad Multisport para «ofrecer a la ciudadanía la máxima información posible para que el confort urbano no se vea excesivamente afectado por la celebración».

Lo que implica la participación coordinada de: Policía Nacional, Guardia Civil, Brilat, Bombeiros, Viaqua, Protección Civil, Prezero, Servicios Técnicos, servicios deportivos, de señalización y comunicación. Gulías incidió en que «tenemos el mejor operativo de coordinación para hacer unas pruebas mundiales que atraviesen el corazón de nuestra ciudad y hacer que esta impacte en miles de lugares».

Es evidente que el campeonato va a generar molestias en el día a día de los ciudadanos, así que el Concello recuerda que el plan trazado contempla cualquier eventualidad para garantizar la seguridad. Para mirar desvíos y más información: https: //triatlon.ponteve dra.gal/mobilidade/.

El multicampeón Javier Gómez Noya en las inmediaciones del pantalán del Centro de Tecnificación Deportiva. / Rafa Vázquez

Gómez Noya: «Es un orgullo y un placer tener el mundial»

Si hay un deportista que su nombre significa todo en este deporte ese es Javier Gómez Noya. El triatleta, vinculado tan fuertemente a la ciudad como a la disciplina que representa, pasará en esta edición del mundial a ocupar un papel fundamental lejos ya de la competición. Será el embajador y enlace por excelencia entre Pontevedra y los atletas, muchos de ellos, amigos suyos.

«Es un orgullo y un placer desarrollar aquí esta competición», dice el considerado por un amplio sector del «mundillo» como dice él, «el mejor triatleta español de la historia». En esta ocasión experimentará el mundial disfrutándolo. «Lo voy a vivir más tranquilo que hace seis años cuando estaba en primera línea concentrado para la última de las pruebas, que es larga distancia. Ahora podré disfrutar de todos los eventos que van asociados al campeonato que se han organizado, no solo los deportivos. Lo haré como un aficionado más disfrutando con el gusto de ver a grandes atletas de todo el mundo en mi ciudad».

Afirma que piensa vivirlo feliz desde fuera en compañía de su familia y amigos. Y que no sentirá el gusanillo cuando vea cómo antiguos compañeros se la juegan en las diferentes pruebas. «Yo ya he competido todo lo que tenía que competir. Ahora me queda disfrutar. Tengo muchos amigos de todo el mundo en este mundillo». Con ellos espera tener tiempo para comer o cenar, aunque con la programación tan intensa del campeonato lo de hacer algún encuentro en casa va a ser más complicado.

Sobre los deportistas gallegos que competirán afirma que «tenemos muy buen nivel y, sin nombrar a nadie, podemos conseguir muy buenos resultados. Tanto, entre los gallegos como el resto de españoles, seguro que alguna alegría nos van a dar». El campeón ha confirmado también su presencia en la cena oficial organizada el sábado. Un gesto con el que, una vez más mostrará todo su apoyo al mundial organizado en Pontevedra con el que siente un vínculo especial. «Lo trajeron cuando aún estaba en activo, la unión que siento con él es innegable».