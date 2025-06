El santuario de A Peregrina se iluminará mañana y durante el fin de semana con juegos de luz policromada que realzarán los volúmenes, elementos y esculturas del templo. En ella Patrice Warrener empleará la técnica del Cromolite, desarrollada por el propio artista, que ha intervenido en edificios y espacios emblemáticos de todo el mundo, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad.

—¿Como será la intervención que realizará en el santuario de A Peregrina?

Pues, es sencillo, es una iluminación, una puesta en valor con el color y la luz destinada a la contemplación de A Peregrina. Mi objetivo es invitar a redescubrir A Peregrina de una nueva manera.

—¿Cual ha sido el principal reto?

No hay realmente un gran reto, excepto que está un poco lejos de mi casa, a 1.500 kilómetros, y hubo que venir hasta aquí. Y luego, como siempre, hay mucho trabajo porque hay muchos detalles que trabajar en A Peregrina, pero eso debe ser normal y cuantos más detalles hay, más contento estoy.

—¿En qué se ha inspirado para esta intervención? ¿Qué quiere transmitir?

No hay realmente una inspiración particular salvo que cada realización también se beneficia de las experiencias pasadas y del trabajo realizado en monumentos importantes en el sentido de que son muy detallados y, por lo tanto, propicios para el trabajo que hago. Y francamente no deseo transmitir algo en particular, excepto hacer que la gente redescubra las arquitecturas, que las descubra de otra forma gracias al color y a la contemplación.

—¿Cómo se siente acometiendo este proyecto?

Pues mire, cada proyecto siempre es interesante de hacer, sobre todo en países que no conozco y sobre todo con monumentos originales como el santuario de A Peregrina. Siempre es muy enriquecedor trabajar en temas así que no son comunes.

No deseo transmitir algo en particular, excepto hacer que la gente redescubra las arquitecturas, que las descubra de otra forma gracias al color y a la contemplación

—Es un destacado artista que ha intervenido en numerosos edificios ¿alguno le satisface especialmente o el favorito siempre es el último?

Es una pregunta difícil: ¿cuál es mi favorito entre todo lo que he hecho? He realizado un centenar de proyectos de este tipo en Francia, en Europa y un poco por todo el mundo. Pero es difícil decir que prefiero a este o a aquel. Hay diez, pero, por ejemplo, acabo de venir de la Noche Blanca de Bilbao y me gusta mucho el teatro Arriaga. Pero también le diría la catedral de Lausana, que es muy, muy hermosa. Es imposible destacar una preferencia a menos que me diga (gesticula simulando apuntar con una pistola) ‘una preferencia, por favor’.

—La Bienal se dedica a la recuperación del espíritu humano en un escenario de conflictos bélicos ¿qué considera que pueden aportar los artistas?

Siempre he estado muy al tanto de la actualidad y de lo que sucede en el mundo, y particularmente desde, digamos, hace 30 años, estoy muy al tanto y preocupado por lo que pasa en el mundo, como mucha gente. Mi aportación será que, gracias, espero, a mi trabajo, cuando la gente vaya a ver A Peregrina será una forma de olvidar un poco todos los problemas del mundo.