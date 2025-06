Ledicia Costas, recoñecida na cidade: «En Pontevedra sempre fun supercoidada»

Unha das voces máis recoñecibles do panorama literario infantil e xuvenil en galego e castelán, a da viguesa Ledicia Costas, recibiu este xoves o agarimo do Concello de Pontevedra, nun encontro co alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, despois de gañar o Premio Barco de Vapor 2025 pola súa obra Feriópolis.

«Eu fíxeme lectora da man dos libros da colección Barco de Vapor. Eu e tantas xeracións, que continúan facéndose lectoras da man do Barco de Vapor. É o premio en maiúsculas a nivel de prestixio en España. É algo que ten moitísimo valor a todos os niveis», admitiu Costas, que salientou a aposta do Concello de Pontevedra polas letras, a diversidade e a cultura.

«Sempre fun supercoidada aquí, tanto polo Salón do Libro como polo propio Concello. Oxalá outros concellos tivesen claro que o compromiso pola lingua é esencial», expresou a escritora olívica, que xa prepara tres novidades para finais de ano.

Entre elas, atópase un dominó para «crear historias», unha colaboración coa ilustradora Rena Ortega para un libro de xoguetes e un libro-xogo «que vai ser o primeiro desas características que se vai publicar en Galicia», a semellanza dos traballos de escolle a túa aventura.

Homenaxe ás cantareiras na Festa dos Libros

Unha ducia de librerías locais protagonizan do 4 ao 6 de xullo a Festa dos Libros, da que o edil de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, destacou que haberá unha homenaxe ás protagonistas das Letras Galegas 2025, as cantareiras.

Ademáis, haberá 49 autores a autoras que pasarán pola festa e actividades variadas como recitais, ilustracións, a entrega do Premio Pinto e Maragota e a sorpresa de música en vivo dun grupo de Pontevedra.«É un formato fresco e moi especial que demostra que hai unha maneira diferente de presentar unha feira de libros nun espazo de convivencia icónico da cidade», asegurou Ledicia Costas sobre o evento, ao que lamentou non poder asistir.

Pola súa parte, Gómez resaltou os nomes das librerías participantes: Aviones de Papel, Clip, D-Lectum, El Naranjo, El Pueblo, Espazo Lector Nobel, La Nube de Papel, Paz, Escolma, Metáfora, Seijas e Mononoke. «A Festa dos Libros pode existir porque hai lectores e lectoras, pero sobre todo porque hai estas librerías que se esforzan es que sexa un éxito todos los anos e un tecido de empresas culturais que é espectacular», afirmou o concelleiro.