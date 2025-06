Desaparece la heredera de la histórica discoteca Daniel: «Por aquí hasta vino el rey»

Hace cuatro años abría sus puertas un nuevo proyecto en el ocio nocturno de Pontevedra: la discoteca Lelé de Noite, heredera de la histórica Daniel. Ahora, obligado por una operación inmobiliaria de gran calado, el promotor de este local, Rafael Rúa, tiene que echar la verja a su sueño: «Estoy muy triste, pero muy agradecido a todos los que estuvieron ahí».

En una entrevista con FARO, el empresario explica que el propietario del edificio en el que se encuentra su negocio ha llegado a un acuerdo con la cadena textil Mango, que ya tiene su gran tienda de moda de mujer en el edificio del antiguo Gran Garaje, de modo que se expandirá también en la calle Daniel de la Sota. Se hará realidad así una intención sobre la que ya se habla desde hace meses en la ciudad: la marca ocupará varios bajos comerciales de este inmueble, entre ellos el de la discoteca.

«Yo ya lo sé desde hace unos seis meses, cuando el propietario se sentó a hablar conmigo y me dijo que había ese acuerdo, ya que había una cláusula en el contrato en la que yo debería abandonar el local si había una oferta de interés, como es el caso», asegura Rafael Rúa. «A mí lo que me da rabia es que una macroempresa llegue así, pisando puestos de trabajo. Yo lo que quiero que quede claro es que a mí no me cierra el Concello, sino que es porque Mango quiere venirse para aquí».

«Me da mucha tristeza, porque este local yo lo tengo desde hace cuatro años, hará cinco en septiembre, pero desde el año 1969 ya abrió con licencia de ‘boîte’, era la antigua Daniel, por aquí vino en su momento hasta el Rey, que no estuvo en ninguna otra discoteca de la provincia. Desaparece una discoteca mítica», resume.

«Quiero abrir otro local en el casco histórico y una discoteca aún no sé donde» Rafael Rúa — Empresario

Rafael Rúa, empresario de hostelería, en el interior de Lelé de Noite, antigua Discoteca Daniel. / GUSTAVO SANTOS

«A mí esto me conllevó alegrías, pero también disgustos, aclaraciones... Pero aquí hice buenos amigos e incluso conocí a la que es mi pareja; a todos ellos, también a mi madre y a mi hermano, les estoy muy agradecido. Por supuesto al encargado, que es el que me lleva todos los negocios», reconoce.

Rafael Rúa tenía de plazo hasta el 1 de septiembre para seguir explotando el local, pero ya decidió cerrarlo hace dos semanas.

En todo caso, seguirá en activo en el mundo empresarial, ya que tiene abiertas dos cafeterías (una en la calle Fernando Olmedo de Pontevedra y otra frente a la Escuela Naval de Marín), una empresa de eventos y va a abrir una barbería en Virgen del Camino. Además, entre sus proyectos más inmediatos también está la apertura de «un local en la zona vieja que ya tiene licencia, porque ya me senté a hablar con el concelleiro Alberto Oubiña, que no lo conocía y me pareció increíble, muy bien». También está en su objetivo abrir otra discoteca, «estoy viendo sitios y no sé aún cuándo ni dónde».

«Yo soy un trabajador normal y esto me costó un esfuerzo, cuando tú tienes un negocio, una inversión, no ves movimiento hasta los dos o tres años, no al día siguiente. Cuando ves a una macroempresa que te pisa de alguna manera, te queda el cuerpo mal, ya no es por mí, sino por los empleados. Pero son cosas que pasan», concluye repitiendo su agradecimiento a todos los que estuvieron a su lado en esta etapa.