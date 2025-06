Sorteados 74 pisos públicos en Pontevedra: «Llevaba doce años esperando; es una nueva vida»

Nervios, emoción y también algún enfado protagonizaron el sorteo que se celebró este miércoles en el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, donde se adjudicaron de forma provisional en alquiler las 74 viviendas de promoción pública que se están construyendo en el barrio pontevedrés de Valdecorvos, la mitad para vecinos del municipio menores de 36 años.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asistió al acto, en el que, aunque no era obligatorio, se encontraban presentes entre el público tres de las familias afortunadas a las que, de algún modo, les cambiará la vida.

Alegría y tranquilidad

Soraya Arias González es una de las beneficiarias, que podrá vivir en un piso de dos dormitorios con sus dos hijos, ya que se trata de una familia monoparental. Llevaba esperando doce años, renovando su inscripción en el registro «siempre con fe y positiva, esperando que algún día me tocase, y llegó; estoy muy contenta».

El cambio en su caso será muy grande, ya que pasará de pagar 575 euros actuales de un alquiler privado a poco más de 100 con la vivienda pública. «Para mí es un alivio y una nueva vida».

El grito de alegría de Lara Sartier Díaz, profesional sanitaria de 25 años, se escuchó en toda la sala. Ella fue una de las primeras personas presentes en la sala en resultar agraciada, y por partida doble, ya que también salió suplente en otra categoría. Llevaba anotada desde febrero de 2024.

Se mudará a un piso de tres dormitorios con su pareja y sus dos hijos. «Mi madre ya vive en uno de protección oficial en Valdecorvos, así que pensé que si me apuntaba y tenía suerte podría aliviarla a ella, ya que ahora estábamos viviendo con ella», explica. «Será muchísima tranquilidad y mucha comodidad, porque me podré emancipar. Será una nueva vida».

La conselleira de Vivenda entra en el salón de actos. / GUSTAVO SANTOS

Por su parte, Candela Lozano asistió en representación de su cuñado, Luis Escudero Flores, que se inscribió este año, «así que le tocó a la primera». Vive actualmente en el barrio de A Seca con su familia de dos niñas. «Somos gente que vivimos al día, así que estamos muy contentos».

Y frente a la alegría de los afortunados, el enfado de aquellos que no resultaron elegidos en el sorteo ante notario. «¿Los viejiños no tenemos derecho? Yo también estaba y tengo 65 años», preguntó una mujer en alto viendo que su nombre no sonaba entre la relación de beneficiarios.

Otras mujeres, por su parte, profirieron gritos porque se adjudicasen viviendas a personas gitanas y de origen marroquí.

La mayoría, de tres dormitorios

Se prevé que las 74 viviendas estén terminadas a finales del primer trimestre del año que viene, cuando ya se podrán mudar a ellas los adjudicatarios. De ellas, 20 serán de 2 dormitorios, 50 de 3 y 4 de 4. Todas tienen plaza de garaje y trastero. Tras el sorteo, se publicará la lista provisional de admitidos y hay un plazo de 10 días para presentar reclamaciones.

En el sorteo participaron todos los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia que o bien residen en Pontevedra o bien trabajan en ella, 1.500 personas. Los requisitos para poder acceder a una vivienda de este tipo es que no se puede tener ninguna otra en propiedad y hay que tener un límite de ingresos mínimo y máximo (calculado sobre el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Los precios de los alquileres serán de una media de 100 y 150 euros al mes y un máximo de 275 y también se aplicarán descuentos en función de los ingresos. Podrán beneficiarse de estos alquileres públicos durante un máximo de siete años con prórrogas automáticas «si se es buen pagador y buen vecino».

En Valdecorvos, la Xunta tiene en marcha en la actualidad 236 viviendas de promoción pública.

Una asistente gesticula enfadada tras el sorteo. / GUSTAVO SANTOS