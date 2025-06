Roteiro histórico o domingo por Carracedo

A asociación cultural Carracedo Fala organiza o domingo o primeiro Roteiro Histórico por esta parroquia de Caldas de Reis. A iniciativa busca dar a coñecer a veciños e visitantes claves da historia do lugar que descoñecen. A andaina, que partirá da Carballeira do cura ás 10:30 horas, é de dificultade baixa e está pensada para que no roteiro poidan participar persoas de todas as idades e de diferentes condicións físicas.