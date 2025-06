«La idea de esta galería efímera es atraer al público que venga a la Bienal»

—Es su segunda experiencia con esta galería efímera,

Sí, el año pasado me planteé que aquí no hay galerías, por lo tanto no queda más remedio si quieres exponer tu tierra que hacer estas cosas. El año pasado nos dimos cuenta de que funcionó muy bien la sala, muy bien, especialmente en las visitas del público. Y este año vengo de una exposición potentísima en la Afundación Abanca, centrada solo en el proyecto de las bateas, también tenía la de Madrid y la de Marbella y no había previsto venir, pero dijimos, pues Pontevedra también. Yo estoy aquí cada 5 años, pero como teníamos la sala tan preparada y había funcionado tan bien, nos dijimos, tenemos la Bienal de Pontevedra, a la que vendrá un montón de público que no es de esta ciudad, así que volvemos a exponer. Esa fue la idea de esta galería, atraer al público que venga a la Bienal.

—¿Qué propuestas trae en este 2025?

Como estamos pensando en ese público hemos intentado traer una exposición que pueda volver a ver otra vez la gente de Pontevedra que ya haya estado aquí, porque digamos que la mitad de la obra es la misma, y la otra mitad es nueva. Por ejemplo, el año pasado trajimos del proyecto de la Ribeira Sacra, y este año traemos la playa de As Catedrais, que es una escultura enorme. Y también podrá verse otro tipo de esculturas distintas, hechas asimismo con piezas de bateas, que están en otra sala que es muy grande. Y a mayores habrá un montón de obras nuevas distintas que hemos buscado que encajen bien con el resto de la obra que teníamos antes, de modo la exposición tenga una cierta continuidad, una cierta linealidad.

Estéticamente la batea me parece muy bonita, me parece maravillosa y creo que hace a nuestras costas distintas

—¿Cómo es el proyecto Bateas?

Es un proyecto que habla sobre Galicia y que por cierto, habla de Galicia y están enamorados de él mucho más en Madrid, como siempre. El proyecto habla del camino de Santiago, sobre la historia, sobre las arquitecturas, tanto naturales, por eso traemos la playa de As Catedrais, como civiles, como pueden ser, por ejemplo, las Torres de Catoira, que también las traemos, o arquitectura sacra, escultura sacra, que traemos Triacastela como ejemplo. Entonces, hablamos nuestra Galicia, nuestra tierra, nuestro mar, nuestra arquitectura, de nuestra piedras a través del del otro elemento, el otro material importante de Galicia, que es la madera.

—Son maderas especiales

Sí, porque dentro de la madera lo que hemos elegido es la madera de bateas, porque es algo muy nuestro. Nuestras costas son distintas al resto del mundo, porque están salpicadas de bateas. Y además estéticamente la batea me parece muy bonita, me parece maravillosa y creo que hace a nuestras costas distintas. Y además es un invento gallego.