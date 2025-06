A India e Marín, unidos a través do galego, da Woxen University e do PeixeGalego

A alcaldesa, María Ramallo, recibiu recentemente a Anik Nandi, representante da Worxen University e presidente do Centro de Estudos Galegos para Asia, que veu acompañado de Luis Santiago, do PeixeGalego, clube co que firmou un convenio para crear un lazo formativo entre os deportistas e a universidade india.

Nandi, que fala á perfección o galego e é un embaixador da nosa terra na súa propia, tamén estivo en Galicia impartindo unha charla sobre lingua galega, no marco do seu convenio co Consello da Cultura Galega, e outra conferencia no SEI San Narciso.

A súa formación en sociolingüística faille ver idioma como unha ponte entre pobos a nivel cultural pero tamén como unha importante ferramenta a nivel económico, formativo e de progreso, puidendo unir e trasvasar talento e esforzos desde a India cara a nosa comunidade.

A través de intercambios e colaboracións tanto con clubes deportivos como con administracións, a universidade procura ensanchar esta unión intercontinental, da que a alcaldesa coñeceu os detalles máis polo miúdo.

Ramallo agradeceu enormemente a Nandi a súa implicación coa defensa do noso idioma e o apoio aos deportistas que desempeñan a súa traxectoria en Marín e que poden ver nesta oportunidade unha man tendida para continuar a súa formación máis alá das nosas fronteiras.

Por outra banda, Nandi ofreceu a posibilidade de facer un traballo á inversa, ofrecendo alumando do seu centro como auxiliares de conversa que poidan traballar na comunidade.