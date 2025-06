El pontevedrés Foni Díaz pide a las autoridades «una solución» tras cuatro días atrapado en Irán

Foni Díaz, el pontevedrés atrapado en Irán tras suspenderse su vuelo de salida por los bombardeos israelíes, teme que la escalada bélica afecte al distrito de Teherán en el que está ubicado su hotel, en el que es ya prácticamente el único ocupante.

«Dice la embajada, así tan fríamente, que avisaron los israelitas de que van a bombardear el distrito 3. Yo estoy en el 6, que es en el que está inmediatamente debajo, así que cualquiera se fía», explica a FARO el viajero.

La tensión empieza a hacer mella y a pesar de su extensa experiencia (ha visitado varios países en conflicto) reconoce el cansancio ante una situación en la que también se encuentra otro español, Rafa Guijosa, actual seleccionador de Irán, también atrapado entre las bombas en la capital persa y que ha enviado un mensaje de socorro desde la capital iraní.

Foni Díaz reclama atención de los servicios consulares y en general del Ministerio de Exteriores. «Estoy preocupado por mi situación», admite, especialmente por su familia «que ha intentado contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores» y «no ha tenido prácticamente ninguna respuesta ni atención».

Considera que ya es el momento de que «los servicios consulares, el Ministerio o quien corresponda tome una decisión». Recuerda en este punto que «me han dicho que Portugal ha sacado ya a su gente, y que los rusos han hecho lo mismo».

Señala a las amenazas de Israel y a sus advertencias de desalojar Teherán antes de demandar «una solución. Hablé con una persona de la embajada y le he dicho que ponga un autobús o lo que sea. Me dicen que están esperando instrucciones, que no sé cuáles son».

Otros españoles e iraníes nacionalizados españoles también estarían intentando salir del país y Foni Díaz insiste en que, aún en un escenario de escalada bélica, los administradores «tienen que ejercer las funciones para los que están: defender a los que tenemos pasaporte español».

Foni Díaz sigue residiendo en un hotel que han abandonado todos los huéspedes y prácticamente la totalidad de la plantilla, salvo dos personas en la recepción que no hablan inglés. «Ya no hay atención a las habitaciones, ni bufet o desayuno, aunque sería lo de menos», explica desde este establecimiento en el que lleva residiendo cuatro días.

El pontevedrés ha grabado varios videos en los que registra los ataques con drones y se mantiene en alerta en un escenario de extrema vulnerabilidad, en el que la escalada bélica está siendo muy rápida. Con todo, continúa expresando tranquilidad: «Voy bien, con cierto mosqueo», comenta a FARO con retranca.