Losada pide disculpas y matiza sus declaraciones: "A veces la víctima no está en condiciones emocionales de decidir lo que le conviene"

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, intervino este martes para pedir disculpas por sus declaraciones de la semana pasada en relación a la muerte de la pareja de Moraña hallada calcinada en Campo Lameiro, en las que afirmó que "las autoridades no pueden poner vigilancia 24/7 a todo el mundo. Somos adultos y tenemos que saber que no se puede proteger a quien no se deja proteger".

Seis días después, el representante del Ejecutivo en la provincia matizó sus declaraciones tras las críticas de varios colectivos feministas y defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Quiero pedir disculpas. Elegí mal las palabras, no las convicciones. Retiro la expresión, porque es evidente que a veces la víctima no está en condiciones emocionales de decidir lo que le conviene. Quise decir que la Guardia Civil hizo todo lo posible y más por proteger a Marisol", apuntó Losada, que recapituló el trabajo policial de protección a la fallecida.

"Quiero expresar algunos hechos. Desde que Marisol está en el sistema viogén, en octubre de 2021, la Guardia Civil hizo unas 150 intervenciones con ella, registradas en la plataforma viogén. Contravigilancias, llamadas y entrevistas personales. Se puede decir que no se ha hecho nada para protegerla, pero estaba en viogén por el protocolo cero, es decir, sin presentar denuncia, por iniciativa de una mujer guardia civil que fue a visitarla a Montecelo tras la primera paliza. No se creyó las explicaciones y no solo la incluyó en viogén, sino que le pidió que dejara a su maltratador", apuntó el subdelegado, que consideró su actuación clave en las dos condenas del agresor, la primera de ellas a otra pareja.

Losada volvió a reivindicar la labor de los agentes en el caso y pidió respeto al programa Viogén, del que aseguró que muchas mujeres siguen vivas gracias a su acción. "No me corresponde a mí juzgar si José Ramón debería haber ingresado antes en prisión. No voy a opinar sobre resoluciones judiciales. Este subdelegado no envía a nadie a prisión, y la Guardia Civil tampoco", añadió.

En sus disculpas, el subdelegado reiteró el apoyo incondicional a las víctimas y sus familias. "Marisol tenía una fortísima dependencia emocional de su maltratador. A nadie nos corresponde enjuiciarla ni opinar por las decisiones que tomó en su vida. El maltrato empieza por el control emocional. Toca compadecernos de su sufrimiento, comprenderla y acompañar a su familia en el dolor", concluyó.