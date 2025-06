Medalla para los agentes que evitaron que una persona saltase del puente de A Barca

En la madrugada del pasado 27 de febrero, cuando concluía el turno de noche de la Policía Local, se recibió una alerta sobre una persona que había saltado fuera de la barandilla del puente de A Barca. En el lugar se personaron los agentes José Luis Serantes Vaz y Eusebio Domínguez González, que en una acción rápida y coordinada consiguieron llegar hasta ella.

En el momento en el que la sujetaban, esa persona saltó al vacío y quedó suspendida sobre la ría, solo agarrada por los agentes, que corrieron el peligro de ser arrastrados. Finalmente, lograron recuperarla e izarla de regreso al puente.

“Actuaron con coraje, precisión y, sobre todo, con la humanidad que define el mejor servicio público”, recordó el alcalde, Miguel Fernández Lores, que encabezó en la mañana de este lunes la entrega a los agentes de la medalla al mérito profesional. La corporación de la Boa Vila se dio cita en la ceremonia, que tuvo lugar en el salón de plenos de la Casa Consistorial y durante la que el regidor se sintió honrado de reconocer públicamente le trabajo, la profesionalidad y el compromiso de dos agentes “cuya acción rápida y decidida salvó una vida en un momento crítico”.

La medalla, añadió, también simboliza lo que significa ser funcionario público: “estar al servicio de los demás, incluso cuando eso supone asumir riesgos o actuar bajo presión. Su dedicación, preparación e instituto de proteger a los demás son un ejemplo para todos nosotros”.

Fernández Lores les agradeció el “hacer de vuestra profesión una vocación de servicio y por recordarnos que, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte está en manos de quien trabaja con corazón”.

A propósito de la intervención que realizaron en el puente de A Barca, José Luis Serantes destaca especialmente la completa coordinación con su compañero. “Eusebio y yo no somos los compañeros habituales, lo que podría dificultar la acción, pero a pesar de eso durante todo el trayecto todo lo que yo pensaba que era necesario hacer, sin ni siquiera hablarlo, él ya lo hacía”, por ejemplo al acercarse a la persona que se encontraba fuera de la barandilla “no poner la sirena para que esa persona no tomase una decisión trágica”.

“En el momento en el que yo decidí que era bueno no poner las luces, sin yo decirlo Eusebio apagó las luces” y cuando detuvo el vehículo “bastante lejos todavía de esa persona Eusebio debía de pensar que era el momento de parar el vehículo porque aún no lo había parado y él ya estaba saltando de él, llamando la atención de esa persona, lo que me dio a mi la oportunidad de poderme acercar e intentar cogerla”.

Tras el incidente, los agentes tuvieron contacto con los padres de esa persona. “Quisieron agradecernos personalmente el hecho, se acercaron a hablar con nosotros y creo que nos dio el abrazo más sincero que nos dio nadie en los años que llevamos trabajando", aseguran

En un primer momento esa persona “se me escurrió”, rememora el agente, “y quedó en el aire totalmente durante un tiempo”, momento en el que el policía reaccionó “no sé todavía ni cómo” y pudo agarrarlo por la ropa. “Fue un segundo, porque al segundo siguiente ya estaba Eusebio conmigo ayudándome a agarrarlo para que no cayese. Estuvimos así los minutos que fueran hasta que llegaron compañeros de Policía Nacional y Local para ayudarnos a levantarlo”.

Por lo que respecta a la medalla que recibieron esta mañana, Eusebio Domínguez destaca que “es muy gratificante que se reconozca el trabajo, tanto particularmente como a nivel jefatura de todas las policías locales de Galicia”, antes de expresar su agradecimiento por la puesta en valor de su acción. “Es un honor representar a todos los policías y el trabajo policial”, señala.

José Luis Serantes, por su parte, incide en que “a pesar de que tuvimos la suerte de tener una intervención en cierto modo más destacada o meritoria no nos sentimos especiales, no somos más que el resultado del trabajo en equipo de todos los compañeros, de la Policía Local de Pontevedra a la que pertenecemos pero estoy seguro que extensible a todos los policías locales, que trabajamos con esa dedicación, profesionalidad y esa vocación que a veces tenemos la suerte de que produzcan estos resultados”.

La entrega de medallas estuvo precedida por el acto de toma de posesión de 7 nuevos oficiales de la Policía Local. Tras esta promoción interna quedan 6 plazas vacantes en este servicio municipal, que el Concello prevé cubrir en la siguiente oferta de empleo público.

La Policía Local cuenta en estos momentos con 114 agentes en activo y el objetivo es llegar a 123.