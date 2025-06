Malestar de los vendedores ambulantes de Pontevedra a raíz del Triatlón

El Mundial Multisport Triatlón de Pontevedra no es acogido de igual forma por todos los sectores. Es el caso de los vendedores ambulantes del mercadillo que cada sábado se instala a orillas del río Lérez, en la calle Rafael Areses, que critican que el Concello de Pontevedra no haya buscado alternativa a la feria durante los 20 días que durará el evento deportivo. Esto supondrá que durante ese período de tiempo no podrán instalar sus puestos y, por tanto, dejarán de recibir unos ingresos importantes: «Un día sin trabajar supone un gasto medio de 100 euros, como a cualquier autónomo».

La Asociación Galega de Ambulantes Autónomos (AGAA) se puso en contacto con el Concello de Pontevedra, «como en otras ocasiones», para buscar una ubicación para la celebración dle mercado ambulante. Pensaron en Campolongo, como en anteriores veces, para evitar las pérdidas económicas.

La AGAA entiende «la importancia para la ciudad de este evento y que sea necesaria la utilización del recinto habitualmente ocupado», pero lo que «no entendemos es que no se facilite una alternativa».

«Lo que para un ambulante supone la suspensión de dos días de mercado equivale a 20 días de un comerciante sedentario, ya que el ambulante no puede prestar servicio al cliente, en este caso desde el 14 de junio hasta el 5 de julio», denuncia el colectivo.

Subrayan que el hecho de que se les descuenten las tasas municipales no es una compensación económica.

Lamentan que el propio personal del Concello de Pontevedra que lleva asuntos del mercado «nos dijo que es una decisión totalmente política». «Esta decisión política es el resultado de las protestas llevadas a cabo en los últimos años», consideran.

Concluyen afirmando que «lo que queremos es trabajar y una ubicación ocasional con motivo de la competición, no nos vale un simple descuento de las tasas de esos días».