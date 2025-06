Los comuneros ceden con un canon el uso de los terrenos del Príncipe Felipe

La Comunidade de Montes de Mourente aprobó durante el fin de semana, en una «concurrida asamblea», el convenio de cesión de uso de las instalaciones del centro Príncipe Felipe a la Diputación de Pontevedra, «con unas condiciones semejantes a las firmadas en su día con el Sergas por los terrenos del Hospital Montecelo». El canon a abonar será el mismo y el período de duración será indefinido mientras la gestión sea pública y directa, tal y como informa la comunidad a través de un comunicado.

Únicamente se podrá ceder el uso de las instalaciones a entidades privadas sin ánimo de lucro o a concesiones a empresas privadas de algunos servicios para el funcionamiento interno del centro. La asamblea condiciona la firma del acuerdo a la retirada previa del recurso presentado por la Diputación ante el Tribunal Supremo, «condición ya aceptada por el organismo provincial».

El convenio se refiere únicamente a la parcela de 109.606 metros cuadrados actualmente gestionada por la Diputación Provincial y donde se lleva a cabo la labor asistencial. Queda fuera del acuerdo a parcela de 19.860 metros cuadrados ocupada por los centros educativos y cedida a la Consellería de Educación, que ya mostró su interés en regularizar la situación negociando con la Comunidade de Montes de Mourente con un acuerdo semejante.

También queda fuera del acuerdo la superficie de 10.000 metros cuadrados ocupada por las vías públicas de acceso, tanto al centro Príncipe Felipe como al Carlos Oroza, de las que la Diputación se desentendió alegando que habían sido transferidas al Concello de Pontevedra, «extremo negado por el organismo municipal».

Ante esta situación, la Comunidad de Montes de Mourente considera «irresponsable» esta postura y confía en llegar a un acuerdo posterior con la Diputación, bien de cesión de uso o bien de expropiación, pues entiende que una entidad privada no puede ser titular de un vial de acceso a centros públicos y no está dispuesta a afrontar su mantenimiento, por lo que la Asamblea aprobó la posibilidad, de no llegar a un acuerdo con las administraciones, de cerrar esta parcela al uso público para evitar su deterioro y la posibilidad de accidentes.

Actualmente este vial es utilizado por los usuarios del centro Príncipe Felipe, por los estudiantes y profesores de los centros educativos, por los trabajadores y asistentes a las instalaciones del Hospital Montecelo e incluso por las empresas constructoras del Gran Montecelo.