La ocupación hotelera en Pontevedra se dispara por el triatlón y llegará al 100% la próxima semana

Cada vez que Pontevedra acoge un evento deportivo de gran magnitud el resto de concellos de la comarca se benefician a nivel de alojamiento y hostelería.

El presidente del Consorcio Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez Cacheda, reconoce que ya hay una repercusión en las reservas realizadas a partir del 20 de junio, cuando empieza el mundial. «A estas alturas de otros años no había tanta ocupación, lo que pasa es que hasta que vengan no sabremos si vienen por esta prueba o no. Todo apunta a que sí porque son huéspedes extranjeros», afirma.

Los que más ocupación tienen asegurada en el municipio para esas fechas son los hoteles de más categoría. Así, por ejemplo, en el Hotel Carlos I ya tienen por el momento apalabradas cerca de 20 habitaciones, mientras que el Gran Talaso Hotel Sanxenxo colabora con las empresas de logística y acomodación Nirvana y BCD.

Como en cada ocasión similar, el presidente del CETS valora «muy positivamente todos los eventos deportivos», ya que siempre tienen repercusión en los concellos de la comarca.