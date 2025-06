«Israel hizo lo peor: seguir el sendero de la venganza en Gaza»

¿Qué presenta en la Bienal?

El archivo visual de beduinos. Se trata de un proceso de crear un archivo y a la vez poner en el mapa pueblos beduinos que no están reconocidos por el gobierno. Lo que se intuye es que están desconectados de electricidad, del agua, de todo tipo de servicios y están en un constante peligro de que las tiren abajo. Y les también les está prohibido edificar o cualquier cosa que haga avanzar el lugar.

¿Dónde están situados estos pueblos?

En el sur de Israel. Hay otros pueblos beduinos en Israel, pero la mayoría son del sur.

¿En qué condiciones viven sus habitantes?

Estas personas, antes que nada, si bien son árabes y algunos de ellos se denominan como palestinos, es un asunto de ellos hacerlo o no, decidir cuál es su identidad, pero muchos se identifican como palestinos. Son ciudadanos israelíes, que se supone que pagan impuestos, que años atrás la gran mayoría de ellos iba al ejército y ahora sufren esas condiciones de no estar reconocidos. Y el gobierno que encabeza ahora Israel tiene como meta arruinar esos pueblos, desalojarlos. Y no sé con qué concepto, porque esa gente no va a desaparecer. Si bien les edificaron como 70 asentamientos en los cuales pueden vivir, supone cambiar completamente su forma de vida, de una forma semiagrícola a algo que sería como como un pueblo habitado sin territorio, sin animales, sin nada. Y no están de acuerdo porque al final en esos asentamientos hay mucha delincuencia, inseguridad, y tienen miedo de lo que va a pasar con sus hijos, con sus nietos.

Porque de un día para otro pueden derribar todo el asentamiento.

Esa es la situación, de un día para el otro pueden venir los bulldozers y tirar abajo todo, todo. Hasta el punto de que muchos de estos pueblos ellos deciden destruir sus casas ellos mismos para no tener que pagar la multa de derribar y para ahorrarles a sus mujeres, a los niños, a los jóvenes, el trauma de esa confrontación. Y deciden entonces, es lo más triste que hay, destruir sus propias casas.

No soy una excepción. Pienso que la mayoría del pueblo de Israel no cree al gobierno

¿Cuándo empezó a trabajar con los beduinos?

Empecé a trabajar con los beduinos en el 2010. Fui a vivir por un mes en una aldea de estas y fue muy duro. Y eso que no era nada más que un mes, soy un privilegiado, que cuando quisiera me voy, podría irme a mi casa, pero decidí estar ahí un mes para entender de qué se trata, cómo es la vida diaria, aunque seguía siendo una especie de turista. Pero en 2014 descubrí que puedo, por un por un gadget que le ponía a mi máquina , obtener un metadato que me muestra el lugar específico en donde saqué la foto, en qué dirección y el nivel del mar. Y ese metadato es importante porque dentro de unos años puedo volver a estos espacios y estar en el mismo lugar, con la mismo lente y sacar una foto de lo que sería un bosque, una base militar, un camino o un asentamiento judío que pusieron en el mismo lugar donde estaba antes el pueblo beduino.

No sé si los conflictos en Gaza o con Irán son intereses políticos de Netanyahu y su pandilla de derechas

¿Fue usted censurado por Netanyahu?

No, yo no soy censurado, en una oportunidad se cerraron mis trabajos, pero fue muy raro. Generalmente no soy censurado, digo lo que quiero y donde quiero. Enseño en dos universidades, y no es que eduqueque según mis creencias, pero si sale el caso de una charla con estudiantes, saben lo que pienso.

¿Qué opina de lo que está haciendo Israel en Gaza?

Israel hizo lo peor, seguir el sendero de la venganza en Gaza, que es lo peor que se puede hacer, porque la venganza es un círculo vicioso y destructivo: yo te vengo, te mato, tú me matas, yo te pego, tú me pegas… Y eso no tiene fin. No es una estrategia para gobernar. Y yo no soy una excepción. Pienso que la mayoría del pueblo de Israel no cree al gobierno, entonces cuando el gobierno dice «queremos traer a los rehenes de vuelta», nadie lo cree. «Queremos vamos a ganarle a Hamás», nadie. «Esta guerra se va a terminar dentro de poco», nadie. Ahora estamos bombardeando en Irán y ya no sé a dónde va a conducir todo esto. Y no sé si los conflictos en Gaza o con Irán son intereses políticos de Netanyahu y su pandilla de derechas. Entonces, bueno, no sé lo que decir. Realmente no hay palabras.