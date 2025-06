Pontevedra reclama un millón de euros a Ponte Caldelas por el agua de A Reigosa

El Concello de Pontevedra reclamó ayer por carta al Concello de Ponte Caldelas el abono de cerca de un millón de euros en concepto del canon de suministro de agua a las empresas del polígono industrial de A Reigosa, después de que el convenio entre ambas instituciones caducase en 2020.

«Las empresas que están situadas allí están pagando religiosamente al Concello de Ponte Caldelas, pero Ponte Caldelas lleva mucho tiempo sin pagarle el agua a Pontevedra. Hicimos las obras para que llegara el agua, se firmó un convenio y funcionó un tiempo. Tuvo problemas de funcionamiento y ahora, simplemente, cobraron pero no pagaron», contextualizó el concejal César Mosquera.

En la misiva, Pontevedra estimó un plazo de dos meses para pactar un nuevo acuerdo, con la voluntad de no llegar, según el concejal, a soluciones extremas. «Estamos atados. Tenemos la obligación de que si no resuelve, cortarla. Esperemos que no se llegue a esto», matizó el edil.

En total, el polígono de A Reigosa cuenta con 493.096 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 284.247 están divididos en 52 parcelas. 40 están ocupadas.