Habrá sardinas el lunes para celebrar San Juan

La noche de San Juan se prevé, cuanto menos, diferente. Quien lo desee encontrará en el Mercado Municipal sardinas frescas para celebrar el inicio del verano, lo que no quita que los profesionales vaticinen ciertas cosas. Y es que el que la fiesta caiga en lunes va a marcar, de manera determinante, la cena frente al fuego. ¿Por qué? Las placeras de Pontevedra lo explican muy bien.

La sardina es un pescado que se captura de noche y se compra fresco, en el día o la víspera como muy pronto. Y como el resto del pescado azul no admite bien la congelación, «menos una carne tan blanda», dicen. Teniendo en cuenta esto y que los barcos de bajura no salen a faenar los domingos, ni cuando las condiciones meteorológicas no les son favorables por seguridad, quienes deseen hacerse con unas sardinas el mismo lunes las encontrarán, pero es posible que con alguna alteración en su cantidad disponible o precios.

«A veces la gente piensa que esto es un cachondeo, pero las mareas, el mar de fondo y el viento, influyen en la salida de los barcos. Y a veces salen y no hay pesca, no es cosa de la Plaza», explicaba Lolita (Peixes e Mariscos Lolita-Cambados). Y añadía que se está intentando hacer todo lo posible para que la gente tenga sus sardinas de San Juan, «la Xunta deja que salgan las flotas do xeito y cerco, empezarán a trabajar el mismo domingo para que haya sardinas el lunes. Lo harán de manera excepcional».

Conociendo como conocen el funcionamiento del mar, ayer muchas pescantinas preveían que habría pocas capturas lo que puede elevar el precio del kilo. «Va a estar cara. Ahora el kilo ronda los 6 u 8 euros, pero el lunes no se decirte cuánto subirá. Eso sí, estoy segura de que lo hará porque habrá poca pesca», reflexionaba tras su puesto Luisa (Peixes Luisa). Su idea era compartida por otras compañeras.

Desde el suyo, Rosa (Peixes e Mariscos Mora-Vilaxoán) comentaba en voz alta que no pensaba «venir a la Plaza a abrir el puesto, (normalmente las pescantinas inician la venta los martes, pues las lonjas tienen funcionamiento desde el lunes) a no ser que tenga encargos. Si no, no abro». A su lado José Manuel (Peixería Búa) opinaba lo mismo, «no van a a salir todos los barcos, lo harán solo algunos. Y siendo lunes, no todo el mundo cogerá sardinas, porque muchos lo celebrarán el fin de semana antes que es cuando tienen tiempo», decía él.

Una compañera muestra la última bandeja de Luisa. | R. Vázquez

Ayer, ambos habían vendido la sardina que tenían disponible. Aunque el Mercado había amanecido tranquilo, algo que dicen todos que suele ser general en el mes de mayo y principios de junio, quienes se acercaron a comprar aprovecharon para llevarse unos kilos de este «manjar azul». «Me las llevo hoy porque me encantan», decía una señora que acaba de comprar un kilo a Luisa para hacer en casa.

La media del kilo de sardina se encontraba a 7 euros. Aunque había quien señalaba que no era lo mismo comprar unas que otras. «Las mejores son las de Rianxo. Esas sardinas son más caras porque son más ricas. Se pescan dentro de la ría donde el pez tiene otro pasto. La gente suele coger las sardinas grandes, pero en esta época del año aún acaba de arrancar la temporada, por eso están más sabrosas las sardinas pequeñas. Cuando llegue mediados o finales de agosto será el momento de que todas tengan mayor tamaño y estén ricas», explicaba Rosa en compañía de una de sus clientas más fieles, que secundaba sus palabras sabedora de lo que afirmaba la primera porque «soy hija de mariñeiro».

Las placeras también recordaban tiempos mejores en la venta de sardina de cara a la celebración de San Juan. «Hoy vendí una caja, antes vendía ocho o diez», era de lo más comentado.

Churrasco vs. sardina

De hecho, han observado cómo hay quien olvida el pescado azul en favor de la carne a la brasa. «Nos suelen pedir tiras de cerdo de castaño y duroc. También costilla de ternera y vaca vieja, chuletón y picaña. Y hamburguesas de Angus y Wagyu», apuntan desde J.M. Gourmet. «Hace 3 o 4 años aún nos compraban kilos de churrasco y criollos las asociaciones, pero ahora compran a las fábricas que son nuestros proveedores», añade otra carnicera.

Y hay quien desestima el producto de la Plaza de Abastos en pro del de las grandes superficies.