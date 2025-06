Os Gafos, en riesgo de perder la ayuda europea: «Se intentará que no sea así»

El concejal César Mosquera salió ayer al paso de las declaraciones del responsable del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, que criticó este jueves la «irresponsabilidad» del alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, por haber permitido que el Concello esté a punto de perder los 2,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, destinados a financiar las obras de renaturalización y destape del río de Os Gafos en Campolongo. «Cuando cogí el proyecto, no había estudios geotécnicos ni nada. Vamos a intentar por todos los medios que no sea así», aseguró Mosquera.

Por su parte, el líder del PP local aseguró que el proyecto no estará finalizado antes del 31 de diciembre de 2025, la fecha límite exigida por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2021 para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas. «Es evidente que el Concello no llegará a tiempo y el único responsable de esta nueva pérdida de dinero procedente de Europa es Lores, que ha sido alcalde durante toda la tramitación del proyecto y que ha demostrado su total incapacidad para cumplir los plazos y requisitos», afirmó.

Además, a la pérdida estimada de 2,2 millones del proyecto de Os Gafos, el PP cifra en un millón los fondos que se van a dejar de recibir para la rehabilitación de los salones del Lérez y los tres millones para los edificios centrales del Museo de Pontevedra, asegurando que Mosquera, como vicepresidente provincial, permitió que permaneciesen cerrados durante ocho años de mandato. Una afirmación que el propio edil frenó en seco. «Paró por capricho las obras del Museo y ahora resulta que la culpa es de quien hizo todo. Estaban muy avanzadas, las paró porque le dio la gana y ahora se dedica a acusar a los demás», concluyó.

Los detalles sobre el proceso llegaron minutos después de que Rafa Domínguez animase al Concello a utilizar los 2,5 millones del convenio con la Diputación para compensar en el proyecto la financiación que la oposición da por perdida.

«El Concello recibió 3,5 millones en el anterior mandato y ahora recibe 2,5, mientras a otros concellos les subió un 30% la aportación. Es concejal de Pontevedra, igual podría resolverlo», argumentó Mosquera.

La licitación del proyecto para destapar el río, a la espera de la Fundación Biodiversidad

Como parte de la Xunta de Goberno local, el concejal nacionalista César Mosquera detalló que Augas de Galicia dio el visto bueno a la obra de renaturalización del río de Os Gafos. El siguiente paso, añadió el edil, es el dictamen de la Fundación Biodiversidad, organismo que concede los 2,2 millones de fondos europeos claves para poder impulsar el proyecto fluvial.«El informe tiene un pequeño atasco. La Fundación estaba informando en una semana y ya van cuatro. A ver si la semana que viene, paralelamente, vamos a intentar pasar a contratación el proyecto para licitarlo cuanto antes», desveló Mosquera.