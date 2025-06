Barro comienza una nueva edición de la Festa do Viño

Barro comenzó ayer la XLVI Festa do Viño con una fiesta infantil y la actuación de Jorge Menéndez. La programación continuará hoy con fútbol y el Trofeo Festa do Viño, la actuación del grupo de danzas Amor Ruibal de Barro y el pregón a cargo de Salomé Cancela. Le seguirá la actuación del grupo Son das Tabernas y la verbena con Capitol y New York. El sábado habrá tenis, concierto de la Coral Polifónica de Barro, Pandereteiras Peñaflor y Coro da Portela. Por la noche, actuación de las orquestas Kubo y Miramar. El domingo: sardiñada, entrega de premios, Xantar y concierto de Antonio Barros y la Banda de Música Xuvenil.