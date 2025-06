Pontevedra muestra su apoyo al pueblo palestino con una pancarta

La ciudad de Pontevedra ha mostrado públicamente su apoyo la pueblo palestino, duramente castigado por los ataques armados del Gobierno de Israel que están suponiendo la muerte de numerosos ciudadanos a diario y a los que la comunidad internacional no pone fin. La Boa Vila ha querido arropar a los miles de inocentes con el despliegue de una pancarta que ya cuelga del edificio del Concello en la calle Michelena.

La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde (BNG), expresó ayer que "el Concello de Pontevedra nunca estuvo callado y siempre se manifestó de parte del pueblo palestino ante unos ataques que ya vienen desde hace 80 años, aunque ahora estamos ante un auténtico genocidio programado y planificado, un exterminio étnico de un pueblo". "Levantamos una vez más la voz para tomar parte en el apoyo y solidaridad, así como de acusación contra un Estado genocida como es el de Israel. Lo que pedimos desde aquí es que todas las instituciones y empresas públicas y privadas que tienen cualquier tipo de influencia o competencia para poder parar esta auténtica masacre, que lo hagan, que tomen partido de una vez por todas y sean proactivos".

En el acto también estuvo el portavoz del PSOE local, Iván Puentes, que añadió que "es importante que todas las instituciones tomen partido". "Muchas veces se nos intenta convencer de que la libertad consiste en la equidistancia y eso no es así, la libertad consiste en que todos los demócratas defendamos los derechos humanos por encima de todo", resumió. "Hay que mojarse y actuar. Tomar partido para que la comunidad internacional ponga fin a esta masacre".

Puentes hizo alusión a la evidente ausencia del PP local y su portavoz, Rafa Domínguez, en el acto: "Determinadas cuestiones no deben ser objeto de confrontación política; me pregunto dónde está situado el PP a día de hoy para que esas tres cuestiones no puedan ser defendidas por su parte y no puedan estar aquí haciendo cuerpo con los demócratas que defendemos la libertad y la democracia".