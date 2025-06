El difícil reto de visibilizar el deporte para sordos

Después de que el Poio Pescamar finalizase su temporada entre los siete mejores equipos de la Primera División Femenina, se abre ahora un nuevo desafío para una de sus jugadoras, la atacante Candela Soria. La futbolista ourensana abandera el combinado nacional de fútbol sala para sordos que inicia hoy su andadura en el Campeonato del Mundo que se juega en la localidad italiana de Montesilvano.

Allí, la jugadora del conjunto conservero, que continuará en Poio la próxima temporada, busca reeditar con la selección el éxito obtenido el año pasado en los Juegos Sordolímpicos de Invierno celebrados en Ezurzum (Turquía). Para ello, afronta la cita italiana con ganas.

«La verdad es que lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas, ya que es un Mundial. El equipo, en general, está muy ilusionado y va con un objetivo claro: ganar para seguir dando pasos en visibilizar el deporte para sordos y el fútbol sala, concretamente, porque ya de por sí es un deporte minoritario», asegura Soria, que cumple hoy 27 años.

Como parte de aquel torneo en tierras turcas, España se hizo con el oro invicta, imponiéndose a Irlanda, Italia y Brasil en la fase de grupos, además de derrotar a Alemania 8-4. En el partido por el título, volvieron a superar a las brasileñas, por dos goles a cinco.

Todos estas selecciones, junto a Argentina, Gran Bretaña, Hungría, Japón, Polonia, Suecia y Turquía, conforman un Mundial en el que el combinado ‘verdeamarelho’ puede ser el rival a batir.

«Al final, tenemos la referencia de los Juegos. Ganamos pero hay selecciones que entrenan bastante. Brasil es un rival que nos va a competir, al igual que lo hizo en Turquía. Sabemos que Inglaterra se junta bastante para entrenar y trabaja. Creemos que puede ser un claro contrincante para luchar por el oro», reconoce la futbolista ourensana, con pasado en equipos como el Viaxes Amarelle, el Cidade de As Burgas o el Ourense FSF.

No obstante, el combinado español, en el que repiten la mayoría de campeonas de los Juegos Sordolímpicos, se ha encontrado con muchas dificultades por el camino. Obstáculos que han terminado por reforzar los objetivos del equipo.

«Nosotras durante el año no nos podemos juntar para entrenar porque la federación no tiene un presupuesto para poder hacerlo. Teníamos claro que queríamos asistir al Mundial y pusimos de nuestra parte intentando recaudar, pues haciendo campaña y a través de conocidos y patrocinadores que nos pudieran echar una mano. Está claro que es algo que agradecemos, porque mucha gente se ha comprometido y ha aportado. Por eso también tenemos ganas de competir y ganar».

En su faceta como jugadora de clubes, la futbolista valora positivamente su adaptación al Poio Pescamar, para el que sumó en su año de debut 11 goles en 35 partidos oficiales. «Esta temporada en Poio ha sido desde el principio una adaptación para mí, a una ciudad nueva, un equipo nuevo, un entrenador nuevo. Al principio sabía que tenía que adaptarme y siempre me lo han puesto muy fácil. He acabado la temporada mejor de lo que la he comenzado y eso entraba en mis objetivos personales. Estamos contentas porque era un año de adaptación con muchos fichajes y todo suma. A nivel individual estoy muy contenta y tengo la ilusión de seguir haciéndolo», concluyó.