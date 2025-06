Con un poder de convocatoria como pocos grupos, los alumnos de la UNED Sénior de la clase de Bailoterapia ofrecieron esta mañana todo un espectáculo al son que marca la popular canción «Apt» y alegres ritmos latinos que ponían color al día. El escenario que ofrece la Peregrina estaba abarrotado de gente. Cerca de un centenar de alumnos bailaban siguiendo a su monitor, el profesor brasileño Luciano que bromeaba con que, «es fácil trabajar con mayores, pero a veces hay lucha de egos» .

Oyéndole no eran pocos los que se dejaban llevar por su alegría siguiendo con los pies los ritmos, mientras los mayores bailaban para todos. Hombres y mujeres bailaban vestidos con pantalón blanco y camiseta verde botella de la UNED, porque si algo tiene esta clase es que también conquista a los hombres.

«El problema más acuciante que tenemos hoy en día es la soledad, sobre todo en los mayores. Hay mucha gente que está en casa y no ve salida y esto es una oportunidad para relacionarse, para sociabilizar. Los alumnos sénior vienen a la UNED donde crean amistades, que estas edades es algo tan complicado. Muchos de estos alumnos habían perdido a su compañero de vida o tenían circunstancias que les hacían estar solos y ahora les veo todos los días y no tiene nada que ver. Les veo cómo se relacionan y cómo disfrutan. Tienen cara de felicidad y eso no es casualidad, es que esto es baile y terapia. Y te llena de orgullo ver cómo ellos lo viven, están disfrutando», comentaba durante la actuación, el responsable de Extensión Universitaria, Rafael Cotelo.

Al compás de los mayores de la UNED

Ha recordado que la semana que viene se abre el plazo de matrícula para esta y otras actividades de la UNED Sénior algo que, micrófono en mano, le ha servido para animar a quienes duden diciéndoles que veían a «los mejores embajadores de la UNED y queremos que la familia siga creciendo».

Tras el baile llegó la voz de la soprano Bonnie Cooper, y el coro de mayores que colmó una mañana dedicada al talento de los mayores.