El subdelegado sobre el caso de Campo Lameiro: "No se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan"

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, lamentó este miércoles que "no se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan", en relación con la muerte de la pareja de Moraña, hallados calcinados en el vecino municipio de Campo Lameiro el pasado 31 de mayo.

El socialista, en declaraciones a la prensa, recordó que, a pesar de que existiera una orden de alejamiento vigente sobre él, así como una condenada por maltrato machista previa, la pareja seguía conviviendo junta."No podemos evitar que la gente decida convivir cuando son dos personas mayores de edad e independientes", afirmó.

Hay que recordar que el hombre, de 50 años, tenía condenas anteriores por malos tratos y que ella, de 49 años, estaba registrada como víctima con "riesgo alto" en el sistema de vigilancia VigoGén.

En todo caso, Losada consideró que la actuación de la Guardia Civil ha sido "irreprochable".

"El trabajo de la Guardia Civil en todo lo relacionado con este caso es absolutamente impecable", defendió, para añadir que "no se hizo o se dejó de hacer nada que hubiera que hacer en términos de protección de la víctima".

Es más, recalcó que cada vez que se registra algún asesinato machista, "se revisan los protocolos" pero, en este caso, insistió, han funcionado bien. "No podemos pedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan más allá de su obligación, de su deber y de su trabajo", dijo respecto a que la pareja siguiese viviendo junta, en el municipio de Moraña, de donde él era natural.

En este sentido, Abel Losada recordó que, a finales del pasado año, hubo un caso similar en Baiona, en donde la víctima también seguía conviviendo con su agresor.

"Las autoridades no pueden poner vigilancia 24/7 a todo el mundo. Somos adultos y tenemos que saber que no se puede proteger a quien no se deja proteger", concluyó.