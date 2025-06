Falando galego entre xogos

A de onte foi unha tarde moi especial na que a lingua e a cultura galegas foron protagonistas dos xogos dos nenos. A Alameda, que cada tarde recibe a decenas de familias, foi o escenario elixido para a celebración de unha das derradeiras festas da primavera dedicadas a infancia: «Brincadeiras miudiñas». Unha actividade que afonda no apego para «para medrar, aprender, socializar e compartir tempo de lecer en galego».

«Eu estou aquí porque na miña casa e no meu entorno xa non falo galego. Cos meus país si falaba, pero cando fíxenme maior os meus amigos xa non o falaban e eu perdín a costume. Pero quero que o meu fillo o fale, para que non se esqueza de onde ven. E para que a lingua non se perda», dicía Iria, sentada no chan xunto ao seu pequeno. «Nós falamos galego na casa, pero dinme conta que o meu fillo maior perdeu a costume de falar en galego cando chegou ao colexio e o fai en castelán. O pequeno fala en galego pero teño medo de que o perda tamén. Por iso, participamos no programa Apego, porque penso que é fundamental que coñezan a importancia de que haxa espazos de fala en galego. Non só é manter o patrimonio inmaterial, senón tamén que eles sexan bilingües de maneira natural nesta primeira infancia», recoñecía Laura, sentada tamén xunto aos seus dous fillos nun punto de xogo.

«Esta actividade de xogos en galego vai dirixida, en realidade, aos país e nais. Búscase con isto promover o uso da nosa lingua nun escenario relaxado onde os nenos aprenden xogando mentres escoitan falar a súa lingua desde moi cedo, xa que todos eles teñen entre cero e seis anos. Esa primeira infancia é a idade da adquisición natural das linguas. Así, facemos estas actividades coa intención de reconstruír o ambiente galego nun entorno normal de seu día a día como é a Alameda e onde escoiten galego. Pero isto tamén é unha festa da convivencia e a socialización ao mesmo tempo que todos aprenden algo», explicou unha das responsables do programa Apego, posto en marcha pola Concellería de Normalización Lingüística.

O obradoiro de ferramentas tivo moito éxito. | Gustavo Santos

Preto de 130 pequenos e os seus pais e nais, xogaban con elementos naturais a base de madeira e telas. E tamén ferramentas de verdade coas que os nenos máis maiores aprendían a usar o martelo e os cravos para facer as súas propias construcións. «Hai xogos de estimulación sensorial para os máis cativos, manipulativos e colaborativos», dicía unha técnico xunto ao edil Demetrio Gómez. E tódolos xogos están baseados na tradición, pois é como se xogou sempre. E de aí o de a volta a esencia de Galicia. A tarde rematou da man de Cé Orquestra Pantasma que puxo a música.