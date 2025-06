El CHOP bloqueará 53 camas este verano, la mitad de ellas en Medicina Interna

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés volverá a bloquear parte de sus camas de hospital hasta el próximo mes de octubre. Tal y como ha podido saber FARO, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se cerrarán paulatinamente 63 de un total de 720: serán 53 en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y otras 10 en O Salnés.

Se trata de un bloqueo a través del cual las camas pasan a ser consideradas de uso evitable o no prioritario, de modo que no se hará uso ordinario de ellas salvo necesidad expresa. Es más, la dirección asegura que «se mantendrá el 100% de la capacidad de hospitalización», pero que no espera que la ocupación sea superior al 90%.

Según el plan de contingencia que maneja la gerencia del área sanitaria, en el distrito de Pontevedra, es decir, en el CHOP, ya se ha producido el bloqueo programado de 25 camas en Medicina Interna del Hospital Provincial.

Además, también se bloquean 14 en Cirugía Impar y otras 14 en Traumatología Impar.

Por su parte, en el distrito de O Salnés, son 10 las camas de hospitalización de uso no prioritario.

Todas las plazas podrían pasar a uso prioritario o disponible en función de la demanda asistencial, situación que se valorará hasta el 30 de septiembre.

En caso de que esto ocurra, el plan de contingencia indica que primero se echaría mano de Cirugía Impar y, seguidamente, de Traumatología Impar. El último recurso serían las de Medicina Interna.

En este sentido, la gerencia informó a través de un comunicado que «al igual que en el período estival del pasado año 2024, se mantendrá durante la disponibilidad del 100% de las camas en los hospitales Provincial, Montecelo y O Salnés para dar respuesta asistencial ante cualquier necesidad».

Añade que el plan de adecuación de recursos asistenciales programado para la inminente etapa veraniega de este año 2025 en el área de salud estima una utilización de un 90 % de las camas de hospitalización en ambos distritos sanitarios. El pasado verano esa ocupación hospitalaria alcanzó en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra un 78% en julio, un 70% en agosto y un 70% en septiembre. Por su parte, en el Hospital do Salnés fue del 64% en julio, un 58% en agosto y un 62% en septiembre.

Hay que destacar, eso sí, que estas 63 camas totales son bastantes menos que las que se bloquearon el verano pasado, cuando habían sido 92: 80 en Pontevedra y 12 en O Salnés. En años anteriores, de hecho, incluso se superó entre ambos distritos el centenar.

Falta de personal

Cualquier decisión, en todo caso, quedaría supeditada a la disposición de enfermeras y celadores, ya que, obviamente, el plan se justifica porque la mayoría de los profesionales solicitan sus vacaciones en verano. De hecho, las dificultades para conseguir personal de Enfermería ya condicionan la actividad durante todo el año.

Actualmente, para poder realizar una cobertura total, ya que las listas apenas cuentan con trabajadoras disponibles, se está intentando conseguirlas en el país vecino, Portugal. En Chaves, donde hay una reputada Escuela de Enfermería, se realizan contactos con estudiantes de cuarto curso.

Asimismo, ya en la actualidad hay un grupo de estudiantes haciendo prácticas de Erasmus en el centro de salud Virxe Peregrina procedentes de la ciudad portuguesa de Leiria.

Celadores fijos

Por otro lado, el Hospital Provincial de Pontevedra y el de O Salnés de Vilagarcía de Arousa acogieron ayer sendos actos de toma de posesión como nuevo personal fijo del Sergas de 71 celadores, 57 para el distrito pontevedrés y otros 14 para el vilagarciano. También tomaron posesión otros 56 profesionales de diversas categorías en el área sanitaria: 38 efectivos de función administrativa, diez pinches de cocina, tres ingenieros técnicos, dos técnicos de sistemas y tecnologías de la información, un electricista, un albañil y un calefactor.

Integrantes de la Plataforma de Seixo, ayer en Pontevedra. | FdV

La Plataforma de Seixo pide un segundo médico a tiempo completo

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e Marín se ha dirigido a la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés para demandar la cobertura a tiempo completo del segundo facultativo de Seixo ante su inminente jubilación.

Destaca el colectivo que esta jubilación va a tener lugar en pleno verano y que por el momento no se sabe cuál es la previsión de la gerencia. Piden que se les informe de forma oficial, lcara y detallada de cómo se va a cubrir esta jubilación «desde el día siguiente de producirse».

Concentración el jueves

Por otro lado, la plataforma anuncia que se ha unido a los actos organizados por SOS Sanidade Pública contra las listas de espera con una protesta ante el centro de salud de Marín este jueves, día 12, a las 20.30 horas.