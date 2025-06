Poio permite hogueras en siete playas

Desde el jueves los particulares y locales de hostelería que quieran plantar una hoguera o hacer una barbacoa o parrillada por San Xoán, en la noche del 23 al 24 de este mes, ya podrán solicitar sus permisos. La comunicación será preferentemente mediante instancia a través de la Sede electrónica del Concello, o en su defecto, mediante instancia presentada presencialmente en el registro general municipal.

Las comunicaciones harán referencia a parrilladas en las zonas interiores de los locales que cumplan las medidas óptimas para tal objeto, y a las hogueras en espacios privados y públicos en los arenales de las playas de Sinás, Raxó, O Laño, Ouriceira, O Padrón, Campelo (puerto) y Lourido, que cumplan todas las normas indicadas. Estas hogueras son muy habituales en Poio ya que se celebran en plenas fiestas patronales, y el Concello organiza una multitudinaria en A Seca.

En el caso de las hogueras de San Juan, el plazo para presentar las solicitudes finaliza el viernes día 20. Para las hogueras de San Pedro, el plazo para hacer las comunicaciones irá del 23 al 27 de este mes.

La persona solicitante será la responsable de cumplir estrictamente todas y cada una de las condiciones y las normas de seguridad, entre las que se incluyen la prohibición de ubicar un asador en zonas públicas; el volumen del combustible de la hoguera no sobrepasará los ocho metros de perímetro y los tres de altura; la separación entre los edificios y árboles será como mínimo de cuatro metros para las parrilladas y de doce para las hogueras; se tendrá especial cuidado de no situar las bajo tendidos eléctricos o telefónicos, así como de que en los alrededores no exista ningún local en el que se almacenen productos inflamables. Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta inclemencias meteorológicas como la aparición de viento a la hora del prendido y mantenimiento de las hogueras, prestando especial atención a las chispas que puedan producirse. Se prohíbe la quema de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, etc, y en general de cualquiera sustancia que al arder desprenda humo tóxico; y en ningún caso se echarán al fuego recipientes que contengan líquidos inflamables o gases a presión (sprays), aunque estén vacíos; y se deberá tener un punto de agua o extintor próximos para proceder a su apagado ante cualquier emergencia. Por último, todo deberá quedar completamente recogido y limpio el lunes, 24 de junio, antes de las 10.00 horas.