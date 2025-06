O Sete Falares máis internacional na narración oral

Sete Falares xa está en marcha despois da inauguración do domingo coas narracións orais de doce contadores chegados de Galicia, Bretaña, Uruguay, Euskadi, Brasil, Colombia ou Alicante ata o domingo. Os Xardíns de Marescot acolleron onte a Caxoto, e hoxe, no mesmo lugar, está Charo Pita. Mañá, no Teatro Principal intervén Soledad Felloza. Todos son ás 20.00 horas. O xoves haberá dúas sesións: ás 18.00 horas no Paraninfo do IES Valle Inclán con Avelino González, e ás 20.00 no Principal con Iñaki Carretero, Léla Mayer e Nelson Calderón.