Portos insiste en verter al mar los áridos del dragado del Lérez hasta el Club Naval

Ni tratamiento de los lodos en tierra ni ampliar el ámbito de actuación hasta el puente dos Tirantes. Portos de Galicia insiste en depositar en el mar los áridos y lodos que retire en el dragado del Lérez (cuando disponga del permiso estatal) y en actuar en unos 3,2 kilómetros del río desde la bocana del canal de navegación hasta el Club Naval. Así lo apuntó el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, en una respuesta parlamentaria al PSOE.

Incidió en que la Xunta «permanece a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica autorice un punto de vertido para el material que se drague», después de que hace dos meses se enviara el informe del Cedex que aconseja tres posibles puntos de vertido, todos en el mar.

Respeto del depósito de los áridos en alta mar Álvarez destacó que Portos de Galicia realizó cuatro campañas de caracterización de los áridos para conocer su composición en los años 2009, 2016, 2020 y 2024 y que todos los áridos detectados son de categoría A y B, «es decir, no contaminados», si bien admitió que «esto no quiere decir que no existan concentraciones de algunos metales pesados, pero son muy bajas».

En relación con el ámbito en el que se proyecta la actuación el presidente de Portos destacó que «se trata del dragado de mayor envergadura de todas las tramitadas por el ente público», que abarca un tramo de 3,2 kilómetros entre la bocana del canal de acceso a la ciudad desde la ría hasta el Club Naval, llegando al límite de la zona portuaria.

En este sentido indicó que se trata de la delimitación que fue objeto de estudios ambientales durante años y en la que «se tiene garantizada la calidad de los áridos. La actuación fuera de estos límites requiere nuevos estudios batimétricos, nuevas caracterizaciones del material y un nuevo análisis de los posibles efectos ambientales», lo que retrasaría aún más un proyecto que acumula ya más de quince años de tramitaciones.

Por otra parte, la directora xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira, ha informado de que la Xunta estudia si incluye la Xunqueira da Gandarela, en la parroquia de Lourizán, en el inventario de zonas húmedas de Galicia. Lo señaló a preguntas del diputado del BNG Luis Bará, en comisión parlamentaria. Se trata de una petición de estudiantes de la parroquia sobre un espacio ubicado entre la PO-546 y el barrio de Pontemuiños.

«No se trata de menospreciar ni de menoscabar la propuesta hecha por los alumnos de Lourizán», respondió la directora xeral, para añadir que, en cualquier caso, «tendrá que reunir» los criterios para que así sea. Además, se mostró abierta a «colaborar con otras administraciones en actuaciones» que dirijan «hacia la recuperación de este humedal».