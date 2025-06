«La IA también se integrará en la rutina habitual de los barberos»

¿Cómo se inició en el mundo de la barbería y qué lo llevó a especializarte en el precision cutting?

Mi experiencia en el mundo de la barbería comenzó oficialmente en el año 2018, cuando me mudé de Alba a Turín para trabajar a tiempo completo en una barbería. Sin embargo, mi pasión por el precision cutting nació un año antes, en 2017, tras participar en un curso intensivo de cinco días en una de las academias internacionales más reconocidas. En ese momento comprendí que podía combinar mi labor como barbero con dos de las pasiones que había cultivado durante mis estudios escolares: la lógica y la geometría. A partir de ahí, inicié un camino de profundización técnica y formativa que me llevó a desarrollar un método didáctico estructurado y coherente.

Ha viajado por distintos países enseñando su técnica. ¿Qué diferencias ha encontrado entre las distintas culturas del corte y qué le inspira de cada una?

Viajar me ha brindado la oportunidad de conocer una gran variedad de culturas, cada una con su propia forma de interpretar el corte y el estilo. Las tendencias y técnicas varían mucho de un país a otro, pero cada experiencia representa una ocasión para crecer profesionalmente. En particular, en los países hispanohablantes y latinoamericanos he aprendido algunos de los mejores secretos relacionados con las técnicas de difuminado, gracias a la excelencia de muchos Faders originarios de esas regiones.

¿Qué significa para usted ser formador internacional y qué ideario pretende transmitir?

Ser formador internacional conlleva una gran responsabilidad hacia los colegas de todo el mundo. Mi método se basa en un enfoque científico y metódico: creo firmemente que cortar el cabello no es difícil, pero que es fundamental enseñar a pensar, comprender y aplicar un proceso mental antes que manual. En mis cursos siempre destaco la importancia de la lógica aplicada al corte, sin olvidar nunca el lado humano de nuestro oficio. Independientemente de la visibilidad en las redes sociales, nunca debemos perder de vista quiénes somos ni el camino que hemos recorrido.

Asegura que el precision cutting es una habilidad esencial en la barbería actual. ¿Qué aspectos técnicos y creativos destaca de este corte?

El precision cutting se caracteriza por su limpieza, minimalismo y rigor técnico. Es un estilo que llama la atención incluso de quienes no lo practican, precisamente por su claridad y coherencia visual. Considero que representa la evolución natural y necesaria de nuestra industria. Solo a través de este enfoque podemos satisfacer las exigencias cada vez más altas de nuestros clientes, ofreciendo resultados personalizados, de alta calidad y duraderos.

¿Es la primera vez que imparte un monográfico en España?

No, no es mi primera vez en España. De hecho, Pontevedra fue la primera ciudad que visité por trabajo en este país, en 2022. En esa ocasión fui invitado por Manuel, distribuidor de Scarecrow Pomade, y ambos quedamos muy satisfechos con la experiencia. Recuerdo con cariño el compromiso y la pasión de los alumnos, así como el vínculo de amistad que se creó con el equipo. El curso de este año tuvo una duración de dos días: cada mañana se dedicó a a una demostración en modelos en vivo, y por las tardes realizamos sesiones prácticas guiadas para los participantes.

¿Cómo considera que será la evolución del sector en los próximos años y qué consejo daría a los jóvenes barberos que sueñan con una carrera internacional?

Nos estamos acercando a una época muy interesante: la era de la Inteligencia Artificial, que también se integrará en la rutina diaria de los barberos. En cuanto a la moda y el estilo, creo que la texturización y la «portabilidad» serán las grandes tendencias de los próximos años. Mi consejo para los jóvenes, y para cualquier profesional, es que no busquen atajos: el éxito, sea lo que sea para cada uno, solo se logra con constancia, trabajo duro y respeto por las personas que nos rodean.