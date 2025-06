El guitarrista Robben Ford actuará en Pontevedra en agosto

El guitarrista de blues, jazz y rock Robben Ford es el siguiente artista confirmado para las fiestas de verano en Pontevedra, según ha anunciado el Concello en la mañana de este lunes. El afamado músico, que figuró a mediados de los años ochenta como guitarrista en la gira de Miles Davis y reconocido por su fusión de jazz y blues, actuará en la plaza de A Ferraría el día 8 del próximo mes de agosto.

El californiano, que también ha tocado en directo y colaborado en trabajos discográficos con George Harison, Joni Mitchell o Jimmy Witherspoon, es el primer artista confirmado en el Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Será el encargado de clausurar este programa musical, que arrancará el día 4 y de nuevo propondrá actuaciones diarias en A Ferrería.

Tras comenzar sus estudios de guitarra a los 13 años, Ford compuso su primer álbum en solitario en 1972, al que siguieron varios trabajos, entre ellos The Inside Story e Talk to You Daughter, ambos discos de oro en la década de los ochenta.