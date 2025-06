Do roteiro Castelao aos Sete Falares

A Asociación Salcedo Norte levou onte a cano a novena edición do seu roteiro teatralizado e musicado ‘Castelao en Salcedo’ na programación do Ano Castelao. Desde a Praza da San Xosé é de balde foi un percorrido de oito kilómetros entre música ao vivo, representacións teatrais, lendas populares, anacos de historia e descubrimentos sorprendentes.

Na programación do Ano Castelao participan diversas entidades e empresas locais. Son Maiolongo, Vía Galega, SAGA, AS-PG, as asociacións Cedofeita, Mirador de Monte Porreiro, Salcedo Norte ou Casa Verde, o Ateneo, a Polifónica, Migallas Teatro, Polo Correo do Vento, Os de Algures, Sete Espadelas, entre outras, que ofrecen faladoiros, roteiros, contadas para cativada, actividades para a mocidade. A empresa pontevedresa Rei Zentolo foi a responsable de deseñar a imaxe deste programa, cunha reinterpretación moderna de Castelao.

Pola súa banda, onte comezou unha nova edición de Sete Falares, que se desenvolverá ata o día 15 de xuño con doce contadores chegados de Galicia, Bretaña, Uruguay, Euskadi, Brasil, Colombia ou Alicante. Foi con María da Pontragha (Galicia) e Bleuenn Le Friec (Bretaña), no Teatro Principal, no único espectáculo de pago, xunto co de clausura. Os demais son de balde.

O público poderá gozar hoxe nos Xardíns de Marescot con Caxoto, o martes, no mesmo lugar, con Charo Pita, e o mércores, no Principal con Soledad Felloza. Todos son ás 20 horas. O xoves haberá dúas sesións: ás 18.00 horas no Paraninfo do IES Valle Inclán con Avelino González, e ás 20.00 no Principal con Iñaki Carretero, Léla Mayer e Nelson Calderón.