Umia Vivo leva a súas queixas contra o Concello de Caldas Á Valedora

O colectivo Umia Vivo entrevistouse coa Valedora do Pobo para « revisar as queixas plantexadas ante esta institución pola falta de transparencia do Concello de Caldas de Reis durante varios mandatos desde fai mais dunha década». Unha delas ten que ver cos expedientes e proxectos do xardin e carballeira de Caldas. Umia Vivo dí que «o silencio da información pode levar a unha advertencia de incurrir en infracción grave».