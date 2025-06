O Ateneo de Marín ofrece o xoves unha charla sobre o arte do paisaxismo

Dentro dos actos que o Ateneo Santa Cecilia vai a organizar con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, o xoves día 12 celébrase ás 20.00 horas a charla «O arte do paisaxismo. Historia e estilos ao longo do tempo», impartida por Xosé Souto na sede da Rúa do Forno. Xosé Souto está especializado no deseño e desenvolvemento construtivo de espazos, combinando criterios estéticos, funcionais e sostibles.