Veterinarios "en lucha" contra la ley que regula el uso de medicamentos

Los veterinarios de España están «en pie de guerra» contra la determinación del Gobierno central de regular el uso de medicamentos veterinarios en las clínicas. Alberto Silva, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Pontevedra y miembro de la Asociación Empresarial Veterinaria de Galicia, es el encargado de explicar la movilización de esta mañana en Pontevedra. «Este color azul representa una lucha. Estamos aquí reunidos, como en el resto de España, ante las subdelegaciones del Gobierno por la puesta en marcha de una norma que es una negación en sí misma de la profesión veterinaria. Porque se elimina el criterio clínico a la hora de prescribir tratamientos. Nos deja en manos de fichas técnicas de medicamentos que están obsoletas. Y no en base a nuestro conocimiento. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un antibiótico está recomendado para el caso que estamos evaluando, posiblemente no podamos prescribirlo, porque esa ficha técnica no recoge la indicación», observa.

Afirma que no les están dejando «hacer medicina, por lo que el perjuicio para la salud de los animales es importante».

Y respecto a la dispensación de medicamentos dice que «es un derecho que, únicamente en España y derivado de una ley de garantías que se está tratando de modificar, al veterinario no se le permite la dispensación del tratamiento de los animales que están bajo su cuidado. Sin sobrantes, personalizado y evitando las resistencias antimicrobianas, de las que somos los más concienciados. No como en el resto de Europa, que es el veterinario es el que lo dispensa, independientemente de que la farmacia pueda hacerlo también».

Habla de medicamentos comercializados con dosis elevadas para las necesidades reales que se ven en clínica. «Lo que nosotros recetamos está ajustado al tratamiento, pero al cogerlo en un centro dispensador se suele adquirir un 80% más de tratamiento que vas a tener que desechar, pero tienes que pagar».

Difusión Felina y Os Palleiros, muestran su apoyo. | Rafa Vázquez

A golpe de Real Decreto (RD 666/2023), afirman en el manifiesto leído, que «el Ministerio de Agricultura intenta disfrazar la nueva ley, asegurando que emana de la normativa comunitaria y que hay que hacer frente a la resistencia a los antibióticos». Y añaden que «la normativa española está muy alejada de las exigencias que establece. Y no implica ninguna mejora en el control del buen uso del medicamento veterinario». Con la ley en marcha, «contemplamos la vía judicial, incluso llegar a Europa, pero tratamos de no tener que llegar a eso».

Piden eliminar el registro Presvet y reducir las dosis de los medicamentos

Con la entrada en vigor del Real Decreto los veterinarios tienen la obligación de introducir los antibióticos recetados en el registro Presvet, «debiendo declarar 19 datos de cada medicación. Pedimos que se derogue», insisten desde Pontevedra. En su lugar, quieren que se unifique el volcado en la plataforma de Sanidad EsuaVet. También que el Gobierno «exija tener fichas actualizadas de los medicamentos autorizados». Y que los medicamentos comercializados ajusten sus dosificaciones al tratamiento, «que supone solo el 20% de un envase».