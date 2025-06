El Surfing the Lérez espanta la lluvia

Después de una mañana lluviosa, el cielo se despejó para el arranque del Surfing the Lérez y los aficionados a la música no fallaron a su cita con el festival a orillas del río, que sigue siendo una de las citas festivaleras de referencia en el sur de Galicia. La propuesta pontevedresa tuvo ayer en la Illa do Covo al argentino King África como protagonista, encabezando con su éxito generacional ‘La Bomba’ un elenco ecléctico pero para todos los públicos de 17 artistas, entre los que figuraban Anabel Lee, Cristalino, Montedapena, Néstor Pardo, Toldos Verdes o Miguel Costas, de Siniestro Total.

KIng África, en plena actuación. | R. V.

Después del primer día de arranque, el festival afronta hoy su día grande, con invitados como Alba Reche, Ángel Stanich, Arizona Baby, Capital Voskov, Cora Yako, Grande Amore, Grima, Jarabo, Karavana, Las Dianas, Levitants, Liorta, Melifluo, Ortiga, Portrait, Resaca Emocional, Santi Araújo y Trashi.

Ambiente del festival. | R. V.

Además, ambientarán la jornada DJ Amable (Common People), DJ Dinero, Bea Fernandes, BB.Wav B2B Elba, Gorllitox y Señora DJ. Ambas jornadas cuentan con su vertiente solidaria, ya que se recogerán alimentos para la Redeaxuda, dirigida a familias sin recursos.