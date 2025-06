Remata a mellora dun camiño en Marín

OConcello de Marín rematou a pavimentación do Camiño do Lavadoiro de Don Pedro,que dá acceso a varias vivendas do núcleo. A actuación mellora o acceso peonil que une a zona de Sete Espadas e Cruceiro do Vento cara O Igrexario, permitindo chegar ao lugar no que se colle o transporte público e á estrada xeral. Ademais, tamén axudou a poñer en valor o lavadoiro. Na obra investíronse 11.255 euros.