O Concello de Marín convoca tres prazas

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publico as bases para ordenar o proceso selectivo para a cobertura, polo sistema de oposición, de tres prazas de administrativo (subgrupo C1). As bases completas da convocatoria poden atoparse en sede.concellodemarin.es. O prazo de solicitude é de 20 días hábiles desde a publicación da resolución no BOPPO, sendo o día 23 de xuño o último.