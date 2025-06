Nace o Premio Castelao de Textos Teatrais para «promover o talento da provincia»

A Deputación pon en marcha a primeira edición do Premio Castelao de Textos Teatrais da Deputación, «unha iniciativa que lanzamos no ano no que conmemoramos o 75 aniversario do falecemento desta figura central da cultura e da identidade de Galicia, que ten no Museo de Pontevedra un repositorio inmenso do seu legado, e que nos vai permitir promover o inmenso talento e potencial literario da nosa provincia», segundo o presidente Luis López. Trátase dun único premio, dotado con 12.000 euros e poden presentarse aquelas persoas maiores de idade que presenten obras de teatro escritas en lingua galega de acordo coa normativa da Real Academia Galega, cunha extensión máxima de 200.000 caracteres. As obras deben ser inéditas, total ou parcialmente, non poden ter recibido ningún premio en outros certames, nin ser levadas a escena. As propostas serán anónimas e o prazo de presentación dos traballos pecharase o 31 de outubro de 2025.