El PP provincial pedirá la comparecencia urgente del ministro Grande-Marlaska “ante los motivos de inseguridad” en Pontevedra

El Partido Popular ha manifestado su preocupación acerca de la seguridad ciudadana en la ciudad. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que los cabezas principales de la formación “popular” local, el presidente local y portavoz del PP, Rafa Domínguez y la edil Pepa Pardo, han estado acompañados por la secretaria nacional de Interior del PP, Ana Vázquez. Esta última, encargada de manifestar los datos de criminalidad que muestra la ciudad, “según lo recogido por el Ministerio del Interior”.

Ana Vázquez ha comenzado su intervención con referencias a los hechos ocurridos en Barcelos. “Las imágenes tremendas de Pontevedra son algo increíble, no parecía una ciudad de Galicia”. Y expuso que “los datos que recoge Interior sobre lo que realmente pasa en Pontevedra y no los maquillados, dicen que enero a marzo del 2025, comparado con el mismo periodo del 2018 cuando gobernaba el PP, en la ciudad ha habido 127 infracciones penales más, un 18,8% más en 2025 durante estos tres meses”, dijo.

Afirmó también que “ha crecido la criminalidad en estos 7 años del Gobierno de Pedro Sánchez”. Y se refirió a delitos contra la libertad sexual “de enero a marzo del 2018 en Pontevedra ciudad hubo 3 agresiones sexuales, pero en el mismo periodo de 2025 hubo 18 agresiones sexuales registradas, es decir un 500% más de agresiones sexuales a mujeres. Y los delitos de VioGén ha crecido un 55% en estos siete años, pero los agentes siguen siendo 31 policías y 31 guardias civiles en toda la provincia. Es la ratio más alta de España y afecta fundamentalmente a Vigo y Pontevedra, las dos comisarías más grandes”. Y aseguró que en estos momentos “un agente de la comisaría de Pontevedra tiene que hacer de media en cada turno 700 víctimas”.

Y respecto a “las riñas tumultuarias como lo que hemos visto esta semana, se ha incrementado un 250%”. Ante los que Vázquez anunció que van a solicitar “la comparecencia urgente del ministro Fernando Grande-Marlaska ante los motivos de inseguridad”. “Los partidos de izquierda quieren amordazar a las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana, por eso no les dan más agentes ni quieren que tengan autoridad”. Tras lo que Vázquez afirmó que Pontevedra es la única ciudad gallega sin UPR y “estamos con plantillas mermadas sin agentes”.

Tildan de “insólito” la falta de declaraciones de Lores sobre Barcelos

La reyerta entre dos bandas de jóvenes de origen colombiano y magrebí que tuvo lugar el pasado martes día 3 en la Plaza de Barcelos, fue la gota que colmó el vaso para que la agrupación “popular” solicite la comparecencia del ministro Marlaska. “Queremos hacer una valoración y un llamamiento a las diferentes Administraciones implicadas en el Gobierno local y central, exigiendo que adopten medidas concretas ante los distintos altercados que se suceden en Pontevedra desde hace tiempo. Lo de Barcelos es un paso más en la degradación de la convivencia en nuestra ciudad”, decía Pepa Pardo. “Lo ocurrido el martes en Barcelos es un acto gravísimo y el alcalde Lores no ha dicho nada. Eso es algo insólito. Tanto la concelleira de seguridad ciudadana, Eva Villaverde, como en intendente han manifestado que se trata de un hecho aislado y que no tenían constancia de la presencia de bandas en Pontevedra. Pero según indicaron el jueves los sindicatos policiales queda patente en sus informes oficiales que hechos como este se producen de manera habitual y manifiestan su presencia bandas juveniles. Eso significa que el Gobierno local miente”, ha declarado una contundente Pepa Pardo.

También ha afirmado que se está produciendo “una degradación de la convivencia por el negacionismo radical del Gobierno de Lores”. Refiriéndose también a “la falta evidente de inversión en medios humanos y materiales en la Policía Local. Cuando Villaverde, que ostenta la concejalía que la dirige, afirma que la Policía Local no tiene competencias en seguridad ciudadana, ahí también miente descaradamente. Si no tiene competencias cómo es posible que ella sea concejala de seguridad ciudadana. Lo siguiente será suprimir esa concejalía”.

El PP exige poner cámaras de vigilancia “en puntos conflictivos de la ciudad”

Los “populares” exigen que se tomen las siguientes medidas urgentes: convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, “para la que solo hay prisa por cuestiones relacionadas con el triatlón y que pedimos el mismo día de la grave pelea”; la creación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana “que Villaverde dice ser un chiringuito pero del que no se cobra”, colocación de cámaras de vigilancia “en los puntos más conflictivos de la ciudad por su función disuasoria y, por lo tanto, preventiva”; rehabilitación de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local “desmantelada” y refuerzo de sus efectivos y los de la Policía Nacional. “Exigimos también al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de la tan necesaria UPR en Pontevedra y anuncio que presentaremos ante la comisión de Interior del Senado una proposición para la urgente creación de la misma”. Porque dicen que “el PSOE apoya la creación de una Unidad de Prevención y Reacción en Pontevedra, pero en Madrid dicen que no. Por eso exigimos a Pedro Sánchez crear la UPR en Pontevedra”, en palabras de Pepa Pardo.

Más inversión en Servicios Sociales para “revertir estos problemas”

Por su parte, Rafa Domínguez insistió en que “el PP tiene la seguridad ciudadana en su ADN”. Y afirmó que, a juzgar por los datos y los últimos acontecimientos, “la ciudad tiene puntos calientes como Barcelos que están llenos de problemas de convivencia”.

Sobre estos problemas dijo que “muchos de ellos se pueden paliar de alguna manera con una mejora de los Servicios Sociales, pero Pontevedra es la ciudad de España que menos invierte en ello”. Y lo relacionó con la “falta de dinero” para destinarlo a fortalecer a la Policía Local. “Queremos el incremento en gasto social fijado en los presupuestos aprobados con el PSOE, que no se han cumplido. Yo no puedo permitir que en mi ciudad apuñalen a jóvenes delante de niños”. Y cerró su intervención rebajando el tono, “estos problemas en estos momentos aún se pueden revertir, pero no con Lores, porque no hay más ciego que el que no quiere ver”, dijo.