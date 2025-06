César Portela: «Un arquitecto vale tanto por la obra que hace como por la que se niega a hacer»

«La idea del libro», explica César Portela, «surgió porque unos compañeros, un profesor de Proyectos en la escuela de Sevilla con el que hice algunas cosas en Andalucía, y un ingeniero de caminos que fue viceconsejero de Obras Públicas en esa comunidad, vinieron aquí y visitaron algunas casas, y me dijeron que era una pena que no se conociesen más, me dijeron «se conocen obras importantes, pero no estas otras que son tan importantes o más, y además son un montón». Son casas que hago por aquí, para amigos y algunos que no eran amigos, pero al hacerles la obra y tratarlos, acabamos siéndolo. Me animaron y más aún, dijeron que la arrancarían ellos el libro con unos artículos, así que fuimos poco a poco y desde el año 2000 estuvimos recogiendo material. Así surgió».

El libro es también un recorrido emocional

También, sí, por eso lo llamo Mis Casas, porque creo en el dicho ese que de que no solo es tuyo lo que posees, sino que también aquello que en lo que te implicas. Y yo me impliqué mucho en estas casas, porque cuando las pensaba las estaba haciendo como si fueran para mí, el programa del dueño, claro, pero con el mismo interés y cariño que si fueran para mí.

Incluye las opiniones de los propietarios

No lo había visto en ningún libro de arquitectura. No me he leído todos los libros de arquitectura, claro, pero me he leído dos cuartos, y los compañeros que colaboran en Mis Casas me dicen lo mismo, que normalmente en los libros de arquitectura, el arquitecto habla de lo que quiere hacer arquitectónicamente y de temas arquitectónicos, de cómo concibió la casa, cómo la realizó etc. Pero en ninguno hay el comentario del usuario, del que vive allí 5 o 10 años. Y eso a mí me parecía muy interesante. Yo quería saber lo que realmente eh estaban pensando de casas esa gente, por eso cada una de ellas tiene un artículo de los propietarios donde cuenta lo que les gusta, lo que no. Yo les dije poned lo que os dé la gana, porque no lo voy ni a leer, lo voy a pasar a la imprenta, si decís una tontería es vuestro problema y si no también, pero no quiero intervenir para nada, quiero que seáis vosotros los que digáis lo que os parezca.

¿Ya ha leído las críticas?

Sí, ahora sí, claro. Discrepaban por ejemplo con colores o materiales, que no veían y después sí cuando los vieron colocados. Eso pasó con con varias casas, y es importante porque si no les gustasen por ejemplo los colores yo no los habría puesto, porque ellos son los que van a vivir con ellos. Pero sí me gusta intentar convencerlos de que este color es más alegre, que se adecúa mejor, y así en casi todas.

Es importante discrepar

Lo es. Tengo una tertulia y lo que me gusta es que cada uno piensa a su manera. Allí se discute y se aprende, si los nueve o diez que nos reunimos pensamos lo mismo y hacemos lo mismo, no me parece interesante.

«Creo en en el dicho de que no solo es tuyo lo que posees, sino que también aquello que en lo que te implicas»

Mi teoría de que la buena arquitectura es terapéutica.

Yo creo que sí. Así es, porque la buena arquitectura es donde te sientes libre, cómodo y seguro. Donde tu espíritu es libre. Y después, tiene que ser confortable, cómoda y sana, y todo eso es ser terapéutica.

¿Hay alguna casa favorita o es imposible?

No, es muy difícil, te pasa como con los hijos, ¿a cuál quieres más? Pues a todos, este tiene para mí este efecto, el otro tiene este otro, pero los quieres a todos, sea el más listo, más guapo, pero no lo quiero más, a todos los quiero.

El arquitecto, en un momento de la entrevista. / Gustavo Santos

¿Hay muchas diferencias entre los grandes proyectos que han encabezado y estos pequeños, domésticos?

Sí, estos proyectos son todas casas gallegas, de Galicia, y tienen una cosa que a mí me parece que es muy importante, ligada al paso del tiempo. Estoy muy satisfecho de cosas que hice en Japón, en Cuba y un poquito en Venezuela, también Egipto, y creo que la arquitectura la haces para para una función, para un sitio. Me gusta el hecho de volver a casa de un amigo, comer allí, quedarme toda la tarde a ver cómo me encuentro.

¿Qué define una buena casa?

Que sea bella y que útil al tiempo. Y que satisfaga a sus usuarios, sobre todo.

«La arquitectura no la divido en tradicional, moderna o modernista, sino en buena o mala»

Hablamos de viviendas y España tiene grave problema con la vivienda.

Es un problema de estado. Antes cada uno se hacía su vivienda, todo el rural gallego está hecho por los propietarios, a lo mejor colaboraba un canteiro, un albañil etc pero cada uno hacía su vivienda. Pero es que ahora no puedes, ya sea por el suelo etc, es un tema muy difícil.

¿Le gusta la construcción que ve?

Unas sí y otras no. Me gusta más en general la arquitectura tradicional, porque se ve que está hecha de otra manera, sin buscar la especulación, está hecha para vivir, para cumplir una función directa, aunque por supuesto unas te puedan gustar más que otras. Pero después hay un tipo de arquitectura que está hecha más recientemente que no tuvo en cuenta ni el sitio donde se hacía ni buenos materiales, ni belleza, ni nada. El territorio está plagado de casas recientes que no me gustan nada, lo que me gustan son los pueblecitos antiguos y alguna casa por ahí. En general, la arquitectura no la divido en tradicional, moderna o modernista, sino en buena o mala arquitectura.

¿Por qué aspectos debería juzgarse a un arquitecto?

Un arquitecto vale tanto por la obra que hace como por la que se niega a hacer. Estoy muy satisfecho de haber aceptado una serie de encargos porque había un entendimiento, comprendía lo que se quería e intentaba con él pasar esos deseos al campo de la arquitectura. Y en otros casos dije que no, que no quería hacer eso porque no estaba de acuerdo. Es muy importante tanto lo que haces como a lo que te niegas, es por eso por lo que hay que juzgar a un arquitecto.