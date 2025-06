Autoridades y sindicatos policiales discrepan sobre la existencia en la ciudad de posibles bandas juveniles

La pelea entre dos pandillas de jóvenes del pasado martes en la plaza de Barcelos, con al menos tres heridos y cuatro detenidos, ha reabierto el debate sobre la seguridad en la ciudad y ha puesto además de manifiesto la diferente visión que ofrecen las autoridades y los sindicatos policiales. Mientras los primeros insisten en que Pontevedra «es muy segura» y califican de «puntuales» sucesos como el del martes, los segundos aseguran que «son más habituales de lo que dicen» y reclaman más agentes.

Incluso, los sindicados con representación en la Policía Local de Pontevedra CCOO, SPPME, CIG y CSIF, pusieron ayer sobre la mesa la posibilidad de que existan bandas juveniles en la ciudad, algo que han negado los responsables de la propia Policía Local y del Gobierno.

Ayer mismo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ensalzaba la respuesta policial «rápida y contundente» tras el altercado de la plaza de Barcelos y pidió que no se cree «alarma» en la tercera comunidad autónoma «más segura» de España. Abogó por «dejar trabajar a la policía» y afirmó que este tipo de peleas son «puntuales» y que no tienen «conexión» con otros casos. Desde el gobierno local se insistió en que no hay constancia de la presencia de bandas juveniles.

Además, el delegado del Gobierno lanzó un «mensaje de tranquilidad» por cuanto Galicia es la «tercera comunidad autónoma más segura de toda España» y pidió que se traten estos temas «con cierta mesura y, desde luego, no crear alarma».

De los tres heridos por arma blanca en la reyerta del martes, ocurrida a media tarde, cuando la plaza estaba llena de familias con niños, al menos uno continúa en estado grave, mientras que los detenidos pasan hoy viernes a disposición judicial. Ya el mismo día se arrestó a cuatro y desde entonces se busca a un quinto implicado, al parecer el que asestó las puñaladas más graves, pero al cierre de esta edición seguía en paradero desconocido, aunque está plenamente identificado.

Frente a las declaraciones de las autoridades, los sindicatos antes citados con representación en la Policía Local emitieron ayer un comunicado en el que indican, entre otras cosas, que altercados como la pelea «dejan claro que estos sucesos son mas habituales del que dicen desde el Concello ya que quedan reflejados en los correspondientes informes de intervención, existiendo también informes policiales que advierten de la presencia de jóvenes que manifiestan su pertenencia a bandas latinas pero (el gobierno local) continúa haciendo oídos sordos y repitiendo como sí de un mantra se tratara que Pontevedra es una ciudad segura».

Estos sindicatos también defienden las competencias policiales de los agentes municipales y ofrecen un balance de recientes detenciones en la ciudad, al tiempo que se quejan de la falta de personal, con parte de las 124 plazas de la plantilla sin cubrir. Por ello, añaden que «desde la representación legal de los trabajadores se hace un llamamiento para evitar declaraciones vacías de contenido por parte de la concejala (de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde), que debilitan el sistema de seguridad y confianza de los trabajadores por parte de la ciudadanía». Además, «reiteran su compromiso para establecer conversaciones para poder llegar a negociar lo que es justo para este cuerpo policial y así, poder garantizar la paz social. Se invita a la concejala a que ponga fecha para una reunión con los representantes de la Policía Local».

Por otra parte, el delegado Pedro Blanco también se pronunció ayer sobre la investigación de los dos cuerpos que aparecieron calcinados en Campo Lameiro, aún «pendientes» de identificación a través del ADN. En este sentido, apuntó que «aventurar» sus identidades «sería incluso una falta de respeto hacia los familiares» y reclamó «esperar» a tener esos datos para hablar del caso de una forma más concreta.

En todo caso, la investigación se centra en un caso de violencia machista y en una pareja de la que no se tienen noticias desde hace días. La mujer, cuyo cuerpo estaba dentro del coche, estaba arrasada por las llamas y de ella apenas quedan sus huesos, lo que está complicando su identificación.

Con respecto al segundo de los cadáveres, el del hombre, que se encontraba al lado del vehículo, también estaba quemado, pero su parte superior se encuentra menos afectada por las llamas.