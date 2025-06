Adiós (de momento) a los apuntes

El último día de PAU 2025 cierra con la sesión más corta de las tres jornadas que la componen, y un ambiente agridulce en el campus de Pontevedra. Se notaba que la energía empleada durante las pruebas selectivas de acceso a la universidad ha dejado a muchos estudiantes «K.O.». Y, aunque la mayoría se mostraba optimista con la media que calculaban iban a sacar, también había algunas caras largas y llamadas tristes a casa por los fallos y los temas no revisados.

Chorreo de palabras surgía de muchos de ellos intentando explicar cómo habían resuelto tal ejercicio o qué complicada era la pregunta aquella. Y en medio de todo, los que animaban a sus respectivos grupos para celebrar lo que serán las vacaciones de verano más largas de sus vidas (a excepción de quienes se presenten en julio). «Vamos a casa de una amiga que tiene piscina. Nos juntaremos todos allí a pasar el día», comentaban unos felices alumnos del Colegio Sagrado Corazón indiferentes a la lluvia.

IES O CARRIL | Adrián, Samuel, Marta, Alba y otra compañera: «No se lo recomiendo a nadie, sufrí mucho estos días por mi futuro» / Rafa Vázquez

Sobre la PAU reconocían no haber tenido mayores dificultades más allá de la consabida prueba de Historia y el criticado examen de Biología, en los que la parte que medía su destreza personal les había resultado dura. «Los profesores nos meten mucho miedo, pero luego no es para tanto», comentaba Iria recién salida del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Samuel y Marta del IES O Carril, pensaban lo mismo. La experiencia de estar en el campus les ha resultado satisfactoria. «Estamos más tranquilos de lo que pensábamos, menos el primer día», valoraba Marta. A su lado su amigo Adrián, aún con las preguntas en la mano, reconocía haber pasado unos días horribles. «Yo esta experiencia no se la recomiendo a nadie, he estado sufriendo mucho estos días y seguiré sufriendo los siguientes hasta que me den la nota, aunque hay que hacerla por nuestro futuro», decía por su parte.

SAGRADO CORAZÓN | Iria, Alejandra, Alex, Óscar y Antonio: «Los profesores nos meten mucho miedo, pero luego no es para tanto» / Rafa Vázquez

Lengua y Mates de Ciencias Sociales «las más fáciles»

La PAU 2025 se ha caracterizado por la introducción de algunos cambios en el modelo de examen que se manejaba con anterioridad. Este año la parte competencial o lo que es lo mismo, la capacidad de relación, deducción y resolución propias de cada alumno, ha tenido un peso importante.

«Lo de Biología ha sido tremendo», comentaba en la puerta de Forestales Antonio, del Colegio Sagrado Corazón. Quiere hacer Farmacia en Salamanca, pero cree que lo de Biología afectará a su nota, «porque no puedo pedir que me lo revisen. No estará mal corregido, simplemente no lo sabía porque no tenemos el nivel para aplicarlo como nos pedían. Querían que explicaras qué pasa con las vesículas lipídicas que las utilizas como vector para introducir ARNm en una célula. O qué pasa si tú le aplicas hidrogenación a un lípido insaturado. Era mucha química orgánica», contaba en presencia de sus compañeros y afirmaba que «el concepto hidrogenación no apareció en todo el Bachillerato».

Adrián que quiere hacer Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Santiago reconocía que «no me piden mucha nota pero voy a ir justo para aprobar porque me salieron mal los exámenes de Historia y Gallego. En el texto con errores de Historia, no los identifiqué bien. Y en Gallego sin más. Y Lengua e Inglés asequibles».

Competencias... ¿demasiado ambiciosas?

«Mates ha sido muy fácil comparado con los modelos de la Ciug, el nivel ha bajado muchísimo. Y el competencial, que era de probabilidad, se sacaba porque no te daban enrevesados los datos», explicaba Alejandra. Para su amigo Óscar el de Lingua Galega «en general fue bastante fácil, preguntaron Castelao, lo esperábamos. Gramática fue más difícil por las perífrasis y las vocales».

Y decían que, en comparación con el de Lengua Catellana, este último «ha sido el más fácil de todos junto con Mates de sociales». Para Samuel Mates el más sencillo. «Pusieron probabilidad cinco puntos y un ejercicio de análisis sencillo. Y en álgebra nos dieron las restricciones ya hechas. Ha sido muy fácil».