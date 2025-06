Vecinos y sindicatos quieren más policías: «No es una ciudad insegura pero va camino de ello»

La pelea ocurrida en la tarde del martes en la céntrica plaza de Barcelos, con tres heridos por arma blanca y cuatro detenidos, ha levantado una oleada de quejas de los vecinos, que denuncian que «no es un hecho aislado» y es frecuente la presencia de pandillas conflictivas en la parte inferior de la plaza, junto a las canchas de baloncesto. Esta situación fue confirmada ayer por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que anunció una mayor presencia de la Policía Nacional en ese punto.

Losada explica que «la Policía Nacional va a desplegar de manera inmediata un dispositivo de vigilancia en esta plaza pues es cierto que alrededor de las canchas de baloncesto se ha detectado un foco de conflictividad con estas pandillas, e incluso de trapicheo de drogas». No obstante, el subdelegado califica de «puntual» la reyerta del martes e insiste en que «Pontevedra es una ciudad extremadamente segura» y echa mano de las estadísticas a la baja para refrendar su opinión.

Es una visión que no comparten vecinos de la zona y, sobre todo, los sindicatos policiales, que reclaman más agentes, al entender que «no es un hecho aislado. La ciudad no es insegura pero camina hacia ello». El Sindicato Unificado de Policía (SUP) mostró ayer su preocupación porque sucedan este tipo de hechos «en plazas céntricas en las que los niños juegan en los parques y frente a los colegios» y en los que se emplea «bastante violencia» y se usan armas blancas.

«Nos preocupa la falta de personal de seguridad ciudadana en la ciudad», afirman los dirigentes del SUP en Pontevedra, que reivindican la necesidad de crear en la comisaría una unidad de prevención y reacción (UPR) que tiene una «rápida capacidad operativa y de respuesta». Esta unidad permitiría además, según el SUP, trabajar en la prevención de los delitos y en el control de los «puntos negros».

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, afirman que llevan más de diez años alertando de la falta de agentes policiales en Pontevedra y de la urgencia de esa UPR. «La policía no solo está para repeler, sino también para prevenir y para eso hace falta presencia policial en la calle», señalan los responsables de la CEP, que lamentan que las autoridades hayan hecho «oídos sordos» a los expertos en seguridad.

El sindicato policial asegura que este «no es un hecho aislado» y que hay cada vez más armas en las calles y más peleas multitudinarias, por lo que instan a la ciudadanía a «pedir responsabilidades» y exigir más medios humanos y materiales para los agentes del orden.

Un tercer sindicato, Justicia Policial (JUPOL), se ha sumado a las críticas por las «graves carencias estructurales» de Pontevedra en materia de seguridad con una comisaría que «no está adaptada a las necesidades actuales» y en la que hay una «alarmante» falta de personal. Tosos reclaman la unidad UPR para responder «de forma más eficaz» al incremento y diversificación de la delincuencia que aprecian en Pontevedra.

La plaza de Barcelos fue escenario a las 19.00 horas del martes de una violenta pelea con al menos seis personas implicadas. Tres personas presentan heridas por arma blanca, dos de ellos graves, hospitalizados en Pontevedra y Santiago, y otro leve, ya dado de alta. La Policía detuvo de inmediato a cuatro supuestos agresores, que aún portaban un cuchillo con manchas de sangre, y está identificada una quinta persona, pendiente de ser arrestada, según la Subdelegación. Losada ha felicitado a los agentes por esta «pronta resolución». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explicó ayer comparecencia judicial de los detenidos se realizará a lo largo de esta semana, quizás hoy o mañana.

Con respecto a las demandas de los sindicatos, a las que se sumó ayer el PP local desde el mismo lugar de la pelea, el subdelegado calificó de «oportunistas» y «demagógicas» estas declaraciones. Recuerda a la CEP que la petición de la UPR «ya está sobre la mesa del jefe superior de Policía en Madrid, por vez primera porque nunca se había solicitado antes» y al PP pregunta si harán comparecencias similares en los municipios donde gobierna «cada vez que haya una pelea». «En la Comisaría de Pontevedra hay más policías que nunca», asegura.

Al margen de la controversia laboral y política, la pelea del pasado martes, en un lugar muy céntrico, a plena luz del día y con la plaza repleta de familias y sus hijos, ha reabierto la polémica sobre la presencia de pandillas y posibles delincuentes en las calles. Vecinos de Barcelos han confirmado que el lugar donde se produjo la reyerta es ocupado de forma muy habitual por estos grupos y se producen con frecuencia discusiones, si bien sin llegar hasta ahora a la gravedad de los últimos hechos. Además, otros residentes recuerdan que lugares como las plazas de A Ferrería y de Galicia han sido ocupados en los últimos meses por personas sin hogar que defecan en la vía pública y ya se ha producido más de un altercado. La Policía, además de buscar a un quinto implicado, investiga el origen del altercado, en el que estaban implicados, según testigos presenciales, varones en torno a los 25 años, de origen colombiano y magrebí.

El PP culpa a Lores y pide su dimisión

El PP local ha exigido la dimisión de Miguel Fernández Lores como alcalde por su «incapacidad para frenar los problemas que afectan a la seguridad de los pontevedreses». Su portavoz municipal Rafa Domínguez, y la secretaria xeral y concejala, Pepa Pardo, acudieron ayer a la plaza de Barcelos para «escenificar el hartazgo político y ciudadano» por este tipo de altercados. «Desde el PP llevamos mucho tiempo avisando de que en Pontevedra existen graves problemas de convivencia focalizados, y que iba a suceder una desgracia. El alcalde lo sabía y no hizo nada para evitar que determinadas personas, en determinados lugares, tengan comportamientos intolerables. Toda la ciudad es consciente de que existían estas reyertas; sumadas a los pequeños hurtos, agresiones y abandono de los servicios sociales municipales y de la Policía Local», dice Domínguez. «Mientras nosotros alertábamos del riesgo de que sucediese una desgracia mayor si no se invertía en seguridad, reforzando las patrullas de agentes a pie y solicitando la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad; Lores decía que en el PP éramos unos exagerados, unos alarmistas y que sobreactuábamos», añadió. «Queremos una Pontevedra segura y que nuestros hijos no tengan que presenciar incidentes tan desagradables como el ocurrido en Barcelos», concluye.