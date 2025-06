Samu Mayo y Rares Mezdrea no continuarán en el Pontevedra

El capítulo de salidas del Pontevedra Club de Fútbol tras el ascenso a Primera Federación añadió este jueves dos nombres más, los de los centrocampistas Samu Mayo y Rares Mezdrea. El jugador leonés de 24 años anunció su despedida a través de la cuenta de Instagram de su agencia de representación, poniendo así el punto y final a una etapa de dos temporadas en Pasarón que se saldó con un título de liga y una histórica andadura en Copa del Rey el año pasado. Por su parte, fue el club quien hizo oficial a través de sus redes sociales el adiós del mediocentro rumano de 23 años formado en el Deportivo de La Coruña.

"Siempre me ha parecido algo extraño y lejano escribir una carta de despedida al marchar de un club, de hecho esta va a ser la primera que haga. Y es que no me puedo ir del Pontevedra sin antes dedicaros unas palabras de agradecimiento por todo el cariño que me habéis mostrado en estos dos años. A nivel personal, gracias de corazón por todo el apoyo recibido en los buenos y malos momentos, habéis sido una fuerza que me ha impulsado a querer mejorar cada dia. Llevaré siempre conmigo esa pasión que me habéis demostrado. Todo ello no se podría explicar sin hablar del cuerpo técnico y mis compañeros, que hemos disfrutado muchísimo dentro y fuera del campo, formando una piña increíble. Gracias infinitas también a vosotros. Os merecéis todo lo bueno que os pase. Ahora comenzamos un nuevo camino separados granates, pero siempre nos quedará todos los bonitos momentos que vivimos esta temporada. El Pontevedra siempre formará parte de mí", aseguró Mayo en su despedida pública del conjunto granate.

Imprescindible en la creación de juego y recuperación de balón en el esquema de Yago Iglesias durante sus dos temporadas en Pontevedra, Mayo dio sus primeros pasos en el fútbol sénior en el La Bañeza FC de Tercera División, para acabar recalando en el filial del Cartagena. Una gran temporada allí le permitió fichar por el UCAM Murcia, equipo del que llegó a la ciudad del Lérez después de dos años y un ascenso a Segunda Federación. Con la elástica granate, el futbolista disputó 71 encuentros oficiales entre Liga y Copa, con un total de seis goles.

En el caso de Mezdrea, el futbolista llegado del Racing Vilalbés fue uno de los jugadores con menos protagonismo del Pontevedra campeón, al acumular 541 minutos de juego en 20 partidos entre las dos competiciones. Su cometido fue precisamente el dar refresco a Mayo, obligado a cambiar de su posición natural de mediapunta a una más retrasada. Tras una gran actuación ante el Compostela, se acabó viendo relegado al banquillo para ser uno de los recambios en los minutos finales.

De este modo, Samu Mayo y Rares Mezdrea suponen la cuarta y quinta baja oficial del Pontevedra del ascenso, tras la marcha de Dálisson de Almeida, Javi Fontán y Xabi Domínguez.