Portas recibe un musical baseado en Curros Enríquez e Los Tamara

A Deputación leva o domingo a Portas o musical «Unha noite na eira do trigo», do grupo Ilusiónate, enmarcado na nova edición de +Música. Está baseado nun poema de Curros Enríquez e a musica do grupo Los Tamara. O elenco está formado, entre outros, por Manuel Manquiña, Pili Pampín, Dani Dopazo e Pepo Suevos.