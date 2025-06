Cruz Roja: 25 años ayudando a activar el empleo

El Plan de Empleo de Cruz Roja cumple sus bodas de plata con «muy buenos resultados» y una fiesta conmemorativa en la que se dieron cita responsables, técnicos y representantes de la Administración Pública, como la concelleira Eva Villaverde, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez o el secretario general de Empleo de la Xunta, Pablo Fernández. Este último destacó «la labor de inclusión social» del plan de Cruz Roja. Además de los tan importantes voluntarios. Juntos hicieron balance de los «efectos positivos» que ha tenido su funcionamiento en Pontevedra. Pero sin duda, sus protagonistas fueron el principal valor de un encuentro en el que quedó patente el peso de la organización social en la ciudad.

Una de las personas que cambiaron su vida, como ella misma reconoce, después de animarse a participar en el Plan de Cruz Roja es Nieves Castro. «Me enteré de que existía el plan a través de una amiga que ya había participado, era 2023. Ella sabía que yo estaba buscando trabajo. Como mucha gente buscaba en la oficina de empleo y lo intentaba por mi cuenta pero no llegaba a buen puerto. Ella me dijo que fue a Cruz Roja, la informaron y la formaron y que por eso estaba trabajando en una empresa, en la que creo que sigue. Me dijo que me pasara. Y fui» . Recuerda Nieves que cuando llegó a Cruz Roja el nivel de estudios no era un problema, «porque en aquel momento me propusieron una formación que tenían en marcha, si me encajaba. Era una específica para poder trabajar en una empresa de artes gráficas que hace cajas de cartón. Me preguntaron la disponibilidad y me exigieron cierto nivel de compromiso. Y me anoté, bendito momento».

NIEVES CASTRO | Participante Plan de Empleo: «Me anoté, bendito momento. Mi vida cambió y me siento útil» / FdV

Nieves hizo las prácticas de operaria de cartón en la empresa y estuvo el máximo que permite la ley antes de pasar a plantilla fija (año y medio). Después dejó la empresa unos meses sabiendo que la compañía tenía que organizarse, pero que estaba interesada en ella. Apenas hace unos días volvieron a llamarla y su incorporación es inmediata. «Antes estaba triste, apagada. El sueldo, el trabajo es vital para una vida y una familia. No tenerlo te puede traer problemas en una pareja incluso. Esta oportunidad que te brinda Cruz Roja te cambia para siempre. Pasé de sentirme infravalorada a sentirme empoderada, realizada y más feliz», afirma Nieves.

Ella misma lo ha recomendado a todo el que le pregunta y asegura también «que nada es un milagro, requiere mucho esfuerzo y responsabilidad por tu parte», pero que los técnicos de la ONG han sido claves en el buen discurrir de las cosas.

Carmen Isasi es la coordinadora autonómica del Programa de Empleo de Cruz Roja Española. Ayer, tras el acto de celebración, se mostraba pletórica porque en sus 14 años al frente del plan, afirma ser consciente de cómo han mejorado las cosas y cómo la entidad ha sido capaz de adaptar sus modelos formativos a las exigencias del mercado laboral. Lo que incluye, entre otras cosas, la aparición de la Inteligencia Artificial (IA).

CARMEN ISASI | Coordinadora Autonómica Empleo de Cruz Roja: «Pontevedra tiene una inserción muy alta por las ganas y la industria» / FdV

«Trabajamos con cualquier persona que lo necesita, no tiene que tener una situación socioeconómica muy mala, pero nos enfocamos a quienes lo tienen más difícil como los jóvenes, las mujeres o los mayores de 45 años. El plan de empleo en Pontevedra tiene unos resultados de inserción muy altos, de los mejores de España. Primero porque quienes vienen tienen ganas de trabajar y además porque hay sector industrial que es un plus. Ha habido muchos cambios en estos años, tanto en la manera de trabajar como de buscar empleo. Estamos metiéndonos con la IA porque vemos que hasta las camareras de pisos con sus tablets de trabajo la necesitan», por eso, concluye, se reactualizan constantemente.