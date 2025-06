As mulleres do mar reúnense en Poio coa presentación de Sereas 2025

As fundacións Fundamar e Funpromar celebran o vindeiro mércores día 11, un acto para presentar as novidades de Estadía Sereas, no marco do proxecto !As mulleres do mar», un programa apoiado pola Deputación de Pontevedra, que busca visibilizar e recuperar o papel esencial das mulleres no sector do mar, tanto no pasado como no presente. O acto será no Casal de Ferreirós, en Poio

A iniciativa promove a investigación arredor do papel das mulleres nas industrias do mar. En 2024, centrouse no impacto do cambio global na ría de Pontevedra desde unha óptica de xénero, poñendo en evidencia os efectos sobre os recursos mariños e as traballadoras que dependen deles.Ademais, presnetarse a nova convocatoria 2025.