«Muchas especies las estamos perdiendo antes de saber que existen»

¿Qué temáticas se abordan en este congreso?

Este es un congreso de ecología resultado de la unión de dos sociedades, por un lado está la Asociación Española de Ecología Terrestre y por otro Sibecol, la Sociedad Ibérica de Ecología, en donde nos juntamos todos para hablar de ecología en desde diversas perspectivas y diferentes tipos de hábitats. Hay gente que trabaja sobre océanos, sobre ríos, zonas terrestres… Y nos juntamos todos para hablar de lo de lo último en lo que hemos estado trabajando, de modo que se cubren todos los aspectos de ecología. A mayores, se tratan otros aspectos que están relacionados con la carrera científica, por ejemplo cómo obtener financiación, cómo navegar las complejidades que tiene la carrera científica, cómo conciliar, etcétera.

¿Qué proyectos destacan especialmente en los últimos años en la ecología española?

España destaca en muchas cosas, por ejemplo en ecología de comunidades; también cada vez más se hacen estudios que tienen en cuenta el componente social, incluyendo también al humano, a nuestra sociedad dentro de los modelos de ecología, de modo que España se hacen muchas, muchas cosas diferentes, la verdad. Los campos de estudios son muy diversos. Como ejemplo, hoy mismo (por ayer) tendremos hasta 10 sesiones paralelas, cada una de una temática, desde invasiones a ecología de comunidades… Se cubre prácticamente todo el espectro de que es la ecología.

¿Cuáles son los principales retos que afronta en estos momentos la biodiversidad de la Península?

Tenemos un montón de amenazas que están ocurriendo y que además se producen de manera simultánea. Por un lado, tenemos el cambio climático, que tiene consecuencias igual más obvias en algunas zonas, en particular en las zonas del sur de la Península, donde ya se observa sequía en algunas zonas, o también se ven cada vez más efectos extremos, como esta última dana que se registró en la Comunidad Valenciana. A la vez, esto se junta con que hemos perdido gran parte de nuestros hábitats naturales, porque hemos construido, generado mucha agricultura, sobre todo, y todo esto junto hace que estemos viviendo como una especie de tormenta perfecta que está llevando a la disminución de las poblaciones de muchas especies.

¿Cuáles son en estos momentos las especies más amenazadas?

Históricamente siempre ha sido el lince, aunque ahora tenemos buenas noticias porque ha salido por fin del estado más crítico de extinción, algo que fue posible porque se han hecho muchos esfuerzos para intentar recuperar esta especie. Pero a mayores hay muchas otras especies no tan carismáticas como el lince cuyas poblaciones están disminuyendo muchísimo. Por ejemplo, yo trabajo con polinizadores y el problema es que sabemos muy poco de muchas de estas especies. Como resultado, el problema es que no podemos determinar en muchas en qué estado están sus poblaciones, porque no tenemos casi estudios en muchas zonas de del país.

Participantes en el congreso de ecología ibérica que se celebra hasta el próximo día 6 en el Pazo. / Gustavo Santos

Se habla incluso de que hay especies que se extinguirán antes de que sepamos que existen.

Eso es así, efectivamente. Estamos todavía describiendo especies, unos compañeros nuestros describieron una especie nueva en Doñana hace unos pocos años, y Doñana es un sitio que está profundamente amenazado. Por suerte se consiguió describir esa especie antes, pero con seguridad muchas especies las estamos perdiendo antes de saber que existen. Y eso que nos referimos a las especies que un poco podemos ver a ojo, porque si nos vamos ya a la ecología microbiana, que también es algo que está pegando más fuerte, pues ahí todavía sabemos mucho menos de lo que hay y de lo que estamos perdiendo.

Porque la realidad es que se habla mucho de ecología, pero se aplican pocas medidas reales

Así es. Y lo interesante también de este congreso es que es un poco la presentación de una comisión nueva que hemos creado en la Asociación Española de Ecología Terrestre, que es la Ecopol, la Comisión de Ecología y Política. Y precisamente lo que queremos es hacer llegar la evidencia científica que nosotros tenemos y poseemos a los estamentos políticos. La idea es que la toma de decisiones se pueda basar en una experiencia informada. Para ello hemos creado este esta comisión, este grupo de trabajo, con la idea de intentar empezar a hacer esta transferencia de manera más directa, sin intermediarios, directamente de los científicos a los tomadores de decisiones.