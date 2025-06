Críticas al voto contrario de Cubela a la gratuidad del parking de Montecelo

El PSOE de Cerdedo-Cotobade ha criticado públicamente al alcalde, Jorge Cubela, por votar en el último pleno municipal en contra de una moción que solicitaba la gratuidad del aparcamiento del futuro Gran Montecelo.

Ana Couto, portavoz socialista, ya había preguntado en el pleno ordinario de enero el posicionamiento del Concello al respeto, sin embargo, durante todos estos meses, «el alcalde evitó pronunciarse y no dio responde ninguna», denuncia el PSOE.

Además, durante el debate de la moción, el regidor mostró «una actitud evasiva y despectiva», calificando a la propuesta de «moción política». «Como si la defensa de los derechos de las vecinas y vecinos no formase parte de su responsabilidad institucional», se lamentan los socialistas.

«Llegó incluso a ironizar con la propuesta, diciendo que no sé por qué plantean el aparcamiento, pueden pedir también que el comedor sea gratis», informa la oposición, que recuerda al alcalde que los vecinos no van al hospital por ocio. «Desde el PSdeG-PSOE consideramos absolutamente inaceptable esta actitud. La ciudadanía tiene derecho a un acceso igualitario y sin costes añadidos a un servicio público esencial como es la sanidad. El aparcamiento del hospital no puede convertirse en un negocio a costa de las familias, especialmente de las más vulnerables o de quien se ve obligado a acudir con frecuencia por tratamientos».

El concejal Manuel García, por su parte, advirtió que «seguiremos exigiendo este tipo de medidas, por mucho que incomoden».